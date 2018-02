La Corée du Nord a condamné dimanche le dernier train de sanctions imposé par Washington à son encontre, dénonçant une démarche hostile.

Pyongyang a fustigé la dernière série de sanctions imposées par les États-Unis à son encontre, accusant ces derniers de commettre un «acte de guerre», selon un communiqué diffusé par l’agence nord-coréenne KCNA.

«Comme nous l’avons plusieurs fois répété, nous considérons toute restriction à notre encontre comme un acte de guerre», a déclaré le ministère nord-coréen des Affaires étrangères dans un communiqué publié par KCNA.

La Chine s’en prend aux sanctions US contre la Corée du Nord

Après l’introduction des sanctions US contre des entreprises chinoises, accusées de mener des activités illicites avec la Corée du Nord, la Chine, qui absorbe plus de 90% du commerce nord-coréen, a exprimé sa protestation. Selon Pékin, Washington doit mettre fin à ses «pratiques erronées».

La Chine a protesté officiellement auprès des États-Unis après l’imposition par Washington de sanctions contre des entreprises chinoises accusées de mener des activités illicites avec la Corée du Nord.

«La Chine est fermement opposée (…) à ce que les États-Unis se basent sur leur droit national pour imposer des sanctions unilatérales contre des entités et des individus chinois», a indiqué samedi soir dans un communiqué Geng Shuang, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

«Nous avons déposé des protestations officielles auprès des autorités américaines, et exigé que les États-Unis mettent fin à leurs pratiques erronées, afin d’éviter de porter atteinte à notre coopération bilatérale sur le dossier» nord-coréen, a-t-il indiqué.

Selon M.Geng, la Chine, qui absorbe plus de 90% du commerce nord-coréen, ne «permettra jamais à des entreprises ou à des citoyens chinois de mener des activités violant les résolutions», adoptées au cours de l’année 2017 par l’Onu, rappelle l’AFP. Pourtant, pour Pékin, les sanctions ne peuvent être décidées que dans le cadre multilatéral des Nations unies, et non de façon unilatérale par des pays tiers en vertu de leurs lois nationales.

Source: Avec Sputnik