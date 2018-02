Le chef de l’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Baqeri a déclaré que « l’Iran et la Syrie sont engagés à respecter à la résolution du Conseil de sécurité sur un cessez-le-feu », soulignant que « les zones de la banlieue de Damas, qui sont contrôlés par des terroristes ne sont pas concernées par le cessez-le-feu et donc les opérations d’éradiction du terrorisme se poursuivront », a rapporté la chaine satellitaire iranienne alAlam.

« Cette fois, comme par le passé ceux qui ne veulent pas un retour au calme et à la sécurité en Syrie ont levé le drapeau du cessez-le-feu pour protéger les terroristes quand ils ont constaté que l’armée et le gouvernement syrien sont déterminés à nettoyer les confins de Damas » a-t-il souligné.

Il a ajouté: « L’armée syrienne compte nettoyer le territoire syrien des terroristes afin de garantir la sécurité des citoyens à Damas, or jusqu’à présent, plus de 1200 obus sont tombés à Damas, ce qui menace la sécurité et la tranquillité des citoyens . C’est pourquoi ces zones doivent être nettoyées du terrorisme ».

Et de poursuivre : »L’Occident et les terroristes ont insisté sur un cessez-le-feu. Or, avec les efforts de la Syrie et de ses pays amis, y compris l’Iran et la Russie, cette résolution a été légèrement modifiée » ajoutant que « la lutte contre les terroristes, notamment alNosra se poursuivra. Certaines mesures ont été prises pour permettre au habitants de ces régions de poursuivre leur vie quotidienne, sauf que cette situation ne perdurera point car elle risque de prolonger la présence des terroristes, et donc dans les mois à venir la Syrie sera complètement nettoyée ».

Source: Médias