Le Hezbollah a déclaré dans un communiqué que « la décision de fixer une date au transfert de l’ambassade américaine à alQod , soit au mois de Mai prochain, fait partie de l’agression lancée par le président américain il y a quelques mois. Elle s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la judaïsation d’alQods et de la liquidation de la cause palestinienne ».

Le Hezbollah a estimé que « cette décision qui coïncide avec la commémoration de la Nakba traduit une volonté d’humilier les Arabes et les musulmans, il révèle le mépris de l’administration envers les deux nations, arabes et islamiques, voire envers la communauté internationale ».

Le Hezbollah a souligné que « nul doute l’implication officielle arabe a encouragé Washington à poursuivre cette décision agressive et à accélérer sa mise en œuvre ».

Le Hezbollah a fermement condamné la résolution, il a appelé « les peuples arabes et islamiques et les libéraux dans le monde à organiser des mouvements efficaces pour dénoncer cette agression et s’y opposer, sachant que la résistance et l’intifada sont deux voies efficaces pour récupérer les terres occupées et tous les lieux saints ».

Le Hezbollah a également condamné et dénoncé la décision de l’ennemi israélien d’imposer des impôts sur les lieux de culte chrétien dans la ville occupée d’alQods, dans le but d’affaiblir la présence chrétienne . Ce qui a incité ceux qui sont chargés de l’Eglise de la Résurrection de la fermer pour protester contre ces mesures arbitraires ».

Le Hezbollah rejette avec véhémence cette action et souligne que « la ville d’alQods est une ville pour tous les croyants , de toutes les religions célestes et le restera. Et donc, les nations et les peuples libres et les organisations doivent lutter contre les tentatives de l’ occupation israélienne de porter atteinte aux lieux saints des musulmans et des chrétiens, et faire tout ce qu’il est en leur pouvoir pour défendre leur terre et de préserver leurs droits ».

Source: Al-Manar