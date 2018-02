Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Qassemi a esperé , dans le cadre dans son point de presse hebdomadairece lundi, que » la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU 2401 puisse consolider de la paix et la sécurité, aussi, réduire la violence et aider à l’acheminement de l’aide humanitaire à toutes les parties de la Syrie » a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Il a ajouté que « nous espérons que la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU en Syrie puisse tenir bon, car elle permettra l’acheminement de l’aide humanitaire » soulignant que « la multiplicité des parties en Syrie pourrait saboter la trêve ».

M.Qassemi a souhaité que « le calme soit rétabli dans la Ghouta orientale, théâtre en ce moment de violents affrontements entre le gouvernement et des terroristes soutenus par des étrangers » notant que »l’Iran veut une trêve à travers toute la Syrie afin que les aides humanitaires puissent y être transférés et distribués parmi les civils ».

Le porte-parole a également fait allusion à l’opération militaire turque dans la région d’Afrine en Syrie, affirmant : « une réunion des ministres des Affaires étrangères iranien, turc et russe, suivie par une autre réunion regroupant les chefs d’État de ces trois pays, aura lieu en Mai en Turquie pour discuter de la situation en Syrie ».

Selon le diplomate, « Téhéran et Ankara ont eu des convergences et des divergences sur diverses questions, mais l’important c’est de poursuivre le dialogue et la coopération dans le cadre des pourparlers pour résoudre la crise syrienne ».

Concernant la décision US sur le transfert de l’ambassade américaine à alQods, « l’Iran appelle les musulmans à agir sérieusement contre cette décision », a-t-il affirmé.

Et de poursuivre : » Washington paierait cher cette décision. C’est l’une des pires politiques des États-Unis dont ils vont payer le prix à l’avenir ».

M.Qassemi a , par ailleurs, évoqué la résolution anti-iranienne britannique qui devait être mise au vote ce lundi au Conseil de sécurité des Nations unies: » Nous n’envoyons pas d’armes au Yémen ; de telles accusations répétitives viennent exactement de ceux qui attisent les flammes de la guerre et ont causé l’effusion de sang au Yémen ».

Le porte-parole a ajouté que « ce qui se passe au Yémen est le résultat des exportations d’armes britanniques et américaines vers l’Arabie saoudite ».

L’Iran dénonce « le comportement malhonnête du gouvernement britannique, qui tente d’utiliser un mécanisme international pour soutenir l’agresseur malgré les appels à mettre fin à la guerre saoudienne ».

Source: Médias