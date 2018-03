L’Iran est en train d’ériger une nouvelle base en Syrie, informe Fox News qui a à sa disposition des clichés pris par un satellite. Depuis ce site, il pourrait lancer des missiles balistiques capables de frapper le territoire israélien.

L’Iran construit une base militaire situé à 13 kilomètres de Damas, depuis laquelle il pourra atteindre avec ses missiles l’ensemble du territoire israélien, affirme la chaîne Fox News qui a publié jeudi des clichés montrant ce site.

Les photos prises par un satellite montrent deux hangars utilisés supposément au stockage de missiles à moyenne et courte portée.

Josef Votel, commandant de l’United States Central Command, a déclaré lors d’une audience dans une commission du Congrès que l’Iran augmentait le nombre et la qualité de ses missiles balistiques déployés au Proche-Orient. Il a également indiqué qu’après la signature de l’accord sur le programme nucléaire iranien en juillet 2015, l’Iran a accru son soutien à ses milices au Proche-Orient, en leur faisant acheminer des missiles, des armes et du personnel. Selon lui, des réseaux semblables au Hezbollah ont été créés au Yémen et en Syrie.

D’après Fox News, le général américain a précisé que «la dissuasion de l’Iran n’était pas l’une des missions de la coalition en Syrie». Il a souligné qu’environ 2.000 militaires américains déployés en Syrie avaient pour but de lutter contre Daech.

La réaction d’Israël à ces informations a été réservée. Le ministre israélien de la Guerre Avigdor Lieberman a déclaré dans une interview à la société de télé et de radio Kan, que son pays gardait un œil sur cette situation et qu’il entendait entreprendre des «mesures sur l’arène internationale pour faire tout le possible».

Les USA auraient déployé 600 nouveaux militaires sur leur base d’al-Tanf en Syrie

Les États-Unis renforceraient leur présence sur leur base militaire d’al-Tanf, en Syrie, selon le journal turc Yeni Akit. L’objectif de ce déploiement de nouvelles troupes américaines suscite des doutes.

Les États-Unis auraient déployé 600 militaires des forces spéciales sur la base militaire américaine d’Al-Tanf, crée il y a deux ans sur la frontière entre la Syrie, l’Irak et la Jordanie dans la province de Homs, fait savoir le journal turc Yeni Akit.

Les médias turcs ne donnent pas de détails sur l’objectif recherché par le déploiement de ces forces. Selon Yeni Akit, le personnel de cette base militaire a pour objectif de contrôler les postes frontaliers. Par ailleurs, ce média turc indique qu’al-Tanf sert de camp d’entraînement pour l’opposition syrienne.

D’après le journal Vatan, les États-Unis y ont également acheminé des véhicules blindés.

Mais encore..

L e secrétaire adjoint du Conseil de sécurité de la Russie sur la sécurité internationale, Alexandre Venediktov a affirmé que « la paix et la stabilité en Syrie sont entravées par une ingérence extérieure, avec par exemple l’installation par les Etats-Unis dans le Kurdistan syrien d’une vingtaine de bases militaires ».

«Le retour de la paix et de la stabilité en Syrie sont entravées par une ingérence extérieure continue dans la crise syrienne. Par exemple, sur le territoire contrôlé par les Unités de protection du peuple (PYD), environ 20 bases militaires américaines ont été installées», a-t-il dit.

Il a également ajouté que les Etats-Unis fournissaient les Kurdes en armes modernes.

«Les Kurdes sont littéralement gavés des armes les plus modernes (américaines, ndlr)», a-t-il dit.

«Les livraisons d’armes modernes et le soutien aux idées séparatistes dans l’environnement kurde ont réellement provoqué l’opération militaire de la Turquie dans le nord de la Syrie, dans le canton d’Afrine», a poursuivi M. Venediktov.

Source: Avec Sputnik