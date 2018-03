Le Commandant en chef de l’armée libanaise, le général Joseph Aoun a affirmé que « l’armée libanaise est digne de confiance et assumera ses responsabilités sans hésiter pour défendre la patrie. Elle a suffisamment de détermination pour défendre les droits du Liban avec tous les moyens et le potentiel disponibles, quelles que soient les menaces de l’ennemi israélien et ses provocations », a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

Le général Joseph Aoun, a assuré « la disponibilité de l’armée à la frontière sud pour faire face à toute agression militaire israélienne, ou toute tentative de l’armée israélienne de s’emparer une partie des frontières terrestres et maritimes ».

Lors de l’inspection de la direction du troisième régiment d’intervention, le général Aoun a souligné que » la préparation de l’armée à faire face à l’ennemi israélien, est tout autant présente dans leur lutte contre les cellules terroristes, dans le renforcement de la stabilité dans le pays et dans la lutte contre le crime organisé, en particulier les assassinats, le vol et la trafic de drogue ».

Il a ajouté que » cette préparation nécessite d’intensifier la formation qualitative des forces armées pour élever le niveau des unités et l’efficacité de leur combat, et aussi pour garantir au prochaines élections législatives les meilleures conditions de sécurité ».

Le général Aoun a fait remarquer que « l’armée est à une égale distance par rapport à tout le monde et remplira son devoir loin de la politique, dans un esprit d’impartialité et de discipline ».

