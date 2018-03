Selon la chaine satellitaire libanaise alMayadeen, le Conseil des droits de l’homme a reporté le vote sur le projet de résolution de la Ghouta orientale à lundi prochain en raison de l’absence de discussion. Alors que le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a demandé que la Syrie soit déférée devant la Cour pénale internationale.

De son côté, l’ambassadeur permanent de la Syrie auprès de l’ONU à Genève, Hussam Eddine Ala, a affirmé que la séance du Conseil des Droits de l’homme, qui s’est tenu ce Vendredi sur la Syrie, sur demande de la Grande-Bretagne, vise à protéger les terroristes, qui visent quotidiennement aux roquettes la ville de Damas, à poursuivre leurs crimes.

M. Ala a indiqué que « cette séance permet les terroristes d’ interdire les civils de sortir de Ghouta et d’utiliser le corridor sécurisé ouvert par le gouvernement syrien pour aider les civils ».

Il a fait savoir que « cette fixation sur un sujet précis et d’une façon politisée, lors des séances dudit Conseil, démontre aux Syriens qu’il contribue à saper les efforts déployés pour alléger la souffrance des civils. »

Dans un appel téléphonique avec la chaîne Al-Mayadeen , M.Ala a souligné que « la position britannique n’est pas nouvelle, car elle fait partie des positions que la Grande-Bretagne et ses alliés adoptent pour politiser les questions du Droits de l’homme et tenter de qualifier de bien le terrorisme quand il sert leurs intérêts et de mauvais quand il ne l’est pas ».

Source: Médias