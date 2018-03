« Les royaumes du Golfe Persique à majorité musulmane attendent que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fasse un geste audacieux et courageux pour lancer le processus d’établissement des relations diplomatiques avec Israël », a déclaré mercredi un rabbin américain au site d’informations israélien i24, fraîchement venu d’une visite au royaume du Bahreïn.

« Je peux prédire que vous commencerez à voir des relations diplomatiques entre Israël et les pays du Golfe d’ici deux ans », prédit le rabbin Marc Schneier, un chef religieux de New York et chef de la Fondation interconfessionnelle.

« J’y suis impliqué depuis ma visite du Golfe en 2009 », a déclaré M. Schneier à Jérusalem AlQuds occupée.

« Non seulement j’ai un contact avec la famille royale de Bahreïn mais aussi avec le Qatar et l’Arabie Saoudite. J’ai vu des changements remarquables dans leurs attitudes envers ‘Israël’ et nous vivons vraiment des temps passionnants et historiques. »

Il a affirmé que parmi les six Etats du Golfe – l’Arabie saoudite, Oman, le Koweït, les Emirats arabes unis, le Qatar et Bahreïn – ce dernier est le plus désireux d’un rapprochement avec l’entité sioniste.

« Je suis très optimiste en ce qui concerne un rapprochement entre Israël et les Etats du Golfe », a-t-il affirmé. Schneier a également confirmé qu’il avait facilité les pourparlers entre le roi Hamad de Bahreïn et ‘Israël’.

« Oui, j’ai relayé certains de ses messages aux responsables israéliens, » a-t-il précisé.

« Je crois que nous avons besoin d’un leadership courageux du côté israélien », a-t-il ajouté, en prenant comme exemple la décision du président égyptien Anwar Sadat de visiter Jérusalem AlQuds en 1978.

« Je crois que si le Premier ministre d’aujourd’hui ou celui qui sera Premier ministre au cours des deux prochaines années – si ce chef devait tendre la main et prendre cette initiative, il serait accueilli très chaleureusement par les différents Etats du Golfe », a-t-il soutenu.

Plus tôt cette semaine, l’ambassadeur d »Israël’ aux Etats-Unis, Ron Dermer, a déclaré au Jerusalem Post que l’entité sioniste était « catégoriquement opposée » aux réunions entre les dirigeants juifs américains et le Qatar.

Cependant, un diplomate qatari a révélé avoir visité ‘Israël’ plus de 20 fois depuis 2014. Schneier a défendu la sincérité du Qatar à tendre la main à ‘Israël’.

« Il y a une nouvelle direction dynamique et jeune au Qatar qui se rapproche des Etats-Unis et d’Israël », a-t-il conclu.

