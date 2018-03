Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a vivement critiqué, lundi 5 mars, la politique d’ingérence menée par les États-Unis à l’égard d’autres pays du monde.

Il a fustigé l’absence de coopération américaine lors d’une réunion conjointe tenue récemment à Genève sur la cybersécurité et la protection des données.

« Les États-Unis ont une riche tradition en matière d’ingérence dans les affaires intérieures d’autres pays, dont la Russie », rappelle Dmitri Peskov.

S’exprimant devant les journalistes, le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que Washington reste l’acteur incontesté de l’ingérence dans les affaires intérieures des pays, aux divers moyens. « Cela n’est caché à personne, les Américains eux-mêmes l’ont reconnu », a-t-il insisté.

« Le ministère russe des Affaires étrangères surveille de près toute tentative d’ingérence de Washington concernant l’élection présidentielle du 18 mars prochain », a déclaré le même jour le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, devant des parlementaires rapporte l’agence Xinhua.

« Les tentatives des États-Unis de s’ingérer dans nos affaires intérieures ont été particulièrement actives ces dernières années lors des campagnes électorales et des élections du président et de la Douma, la chambre basse du Parlement », a-t-il dit.

Riabkov a ajouté que Washington s’était déjà immiscé dans les affaires d’autres pays ces deux dernières décennies, provoquant le chaos, la guerre et l’effondrement de ces pays.

Réagissant à l’arrêt des consultations russo-américaines dans le domaine de la cybersécurité et de la protection des données, décidé par Washington, le diplomate russe a qualifié d’ « ignoble » et d’ « inacceptable » ce geste. Ces consultations étaient prévues les 27 et 28 février à Genève. La non-participation des Américains a été annoncée par le département d’État américain à la partie russe juste une heure avant l’ouverture de la réunion au moment où la délégation russe y était présente, ce qui a provoqué la colère de Moscou.

« Moscou renforcera ses mesures de sécurité pour intervenir efficacement en cas de cyberattaques », a conclu M. Riabkov.

Source: Avec PressTV