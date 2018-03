Le compte Twitter alAhd alJadid a révélé de nouveaux détails sur les intentions du prince héritier saoudien Mohammad ben Salman envers ses cousins , en particulier les fils du défunt roi Abdallah ben Abdel Aziz », notant que « le prince Turki ben Abdallah est toujours détenu et qu’il a été transféré de la prison d’Al Ha’ir vers un lieu inconnu », a rapporté le site d’informations de la résistance islamique alAhd.

AlAhd alJadid a déclaré que « Turki bin Abdul Malik est toujours en détention et a été récemment transféré (vers un endroit inconnu à tous) après avoir resté en prison Ha’ir pendant plusieurs jours avec ceux qui ont été transferré de l’Hôtel Ritz », ajoutant que « ce qui est étonnant c’est que pas un seul membre de la famille ne s’interroge sur son sort à l’exception de son frère Metaab. »

Il a ajouté que « les fils du roi Abdallah sont occupés à tenter de sauvegarder leur argent de MBS. Dans ce but, la famille se réunit périodiquement avec des experts en qui leur père avait confiance . Sachant que leur frère Khaled est actuellement chargé de gérer l’argent de la famille et qu’il leur a donné espoir que la crise prendra fin d’ici quelques mois. Sauf qu’ils ont peu confiance en Khaled à cause de sa faiblesse et du peu des moyens dont il dispose « .

AlAhd alJadid a souligné qu »après la libération du prince Metaab du Ritz, MBS a envoyé un médiateur à ses cousins pour leur exhorter de payer 200 millions de dollars, il leur a dit que cette somme lévera l’interdiction et le gel sur le reste de l’argent et des actifs et qu’aprés avoir payé cette somme, ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Mais ils n’ont pas encore payé. »

AlAhd alJadid a indiqué que « MBS compte mettre la main sur toute la fortune des enfants du roi Abdallah » ajoutant que ses intentions envers les fils du roi Abdallah sont de loin bien pire que celles envers toute autre branche de la famille. Et la question qui se pose: pourquoi? Je ne sais pas, mais leur frère en France pourrait mettre un terme à ses excès, en est-il capable? Je ne pense pas ».

