Une vaste campagne de réactions dans les pays du Golfe a envahi les plates-formes des réseaux sociaux qui ont exprimé leur colère après la diffusion d’un documentaire sur la chaine qatarie d’Al-Jazira intitulé « Ce qui est caché est pire » .

Selon la chaine satellitaire iranienne alAlam, le documentaire évoque la période qui a succedé au renversement du pouvoir de Hamad bin Khalifa al-Thani contre son père . « Un coup d’état planifié et executé par l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et le Bahreïn, en plus de l’Egypte pour permettre à Khalifa Al Thani de régner de nouveau ».

C’est surtout le roi Hamad ben Issa al Khalifa du Bahrein qui a recu la palme d’or des critiques suite à des documents qui prouvent son impliquation dans une opération militaire contre le Qatar en 1996.

Les Tweeters qataris ont villipendé le roi du Bahrein, notamment le frère du prince du Qatar, Jouaan Hamad qui a écrit : » le slogan mensonger « nous avons patienté avec le Qatar durant 20 années » s’est révélé en plein jour, sachant que dès le début, nous savions que c’était pur mensonge, le documentaire a dévoilé le caché et le semblant ».

Le Tweeter Bulbul Koweït a écrit sur son compte : »le roi du Bahreïn est celui qui a été le plus impliqué ».

Des sources médiatiques ont confirmé la demande de Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan au roi du Bahrein Hamad ben Issa Al Khalifa, de contacter l’émir du Koweït, le prince Sabah Al-Ahmad Al-Sabah pour ne pas diffuser la deuxième partie du documentaire.

Le documentaire diffusé sur alJazira a révélé aussi que « le roi du Bahreïn a armé des groupes pour exécuter l’opération militaire de 1996. L’un des officiers a affirmé que « les voitures de la cour royale transportaient des mitrailleuse à des points de livraison ».

Des dirigeants qataris ont commenté concernant l’opération: « Le roi du Bahreïn les a accueillis dans son palais avant l’opération quand il étaitencore le prince héritier, il a fait habité de nombreux dirigeants à l’Hôtel Le Méridien , soit The Ritz-Carlton actuellement . Ils étaient accompagnés du chef d’état-major des opérations Ben Rashid Abdallah Al Khalifa , ministre de l’ Intérieur est actuellement ».

