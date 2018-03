Faisant fi des pressions internationales appelant à la nécessité d’autoriser l’accès des aides humanitaires au Yémen, la marine de la coalition saoudo-US poursuit ses mesures arbitraires à l’encontre du peuple yéménite en interdisant l’entrée des navires au port de Hodeïda, c’est ce qu’a affirmé le vice-président des ports de la Mer Rouge.

Et d’ajouter à la chaine yéménite AlMasirah : « la poursuite de l’interdiction de l’arrivée des navires et du retour à la normale de la navigation maritime dans le port de Hodeïda empire la crise humanitaire au Yémen ».

Et d’expliquer : « Le port de Hodeïda constitue l’artère vitale principale pour plus de 17 provinces yéménites et plus de 20 millions Yéménites dépendant des produits alimentaires, pharmaceutiques et dérivés pétroliers qui accostent dans ce port ».

Il a en outre mis en garde contre « une nouvelle crise humanitaire au cas où l’étau continue à resserrer la navigation maritime du pays, sous supervision américaine et avec une complicité onusienne ».

Plusieurs soldats saoudiens tués

Par ailleurs sur le terrain, plusieurs soldats de l’armée saoudienne et leurs mercenaires ont été liquidés ou blessés, mardi, suite à une opération héroïque menée par l’armée et les forces populaires d’Ansarullah contre leurs bases militaires à Jizane, au sud de l’Arabie.

4 mercenaires de la coalition ont été capturés par l’armée yéménite et un pick-up militaire de la coalition a été détruit lors de cette opération, a précisé une source militaire.

Pour sa part, l’unité des francs tireurs yéménites a annoncé la mort de trois soldats saoudiens par les tirs de ses snipers, dans la province frontalière de Najrane.

Source: Traduit d'AlMasirah