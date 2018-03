Selon le journal israélien Maariv, l’avion de combat russe super sophistiqué Su-57 a quitté la Syrie après avoir réalisé l’objectif pour lequel il y a été dépêché.

« D’après les estimations en Israël, le message de ces appareils de la dernière génération fait partie de la campagne menée par le président russe Vladimir Poutine, et destinée à afficher la persistance et le volonté des Russes face aux Américains », écrit le journal.

Et d’ajouter : « il ne s’agit pas d’un message ou d’une démarche adressée contre Israël ».

Dans la dernière semaine du mois de février, la compagnie israélienne ImageSat International (ISI) avait photographié deux avions furtifs russes Sukhoi Su-57 stationnés non loin de la piste d’atterrissage de la base aérienne russe de Hmeimim, a rapporté le journal israélien Haaretz.

Selon les services de renseignement israéliens cités par ce dernier, ces deux appareils dotés d’équipements électroniques sophistiqués ne fonctionnaient pas encore à plein régime et la Syrie serait le lieu de leurs essais.

Conçu par l’avionneur Sukhoi, le Su-57, qui a d’abord porté les noms de PAK FA et T-50, a des caractéristiques techniques comparables avec celles de l’avion américain F-35, indique l’agence russe Sputnik.

Le Su-57 franchit le mur du son sans recours à la postcombustion. Seuls le MiG-31 russe et les F-22 et F-35 américains possèdent la même capacité. Dans le même temps, l’avion peut rester en vol environ 6 heures. Il est plus long (19,7 m) et a une plus grande envergure (14 m) que le F-22 américain, mais il est plus petit que le Sukhoi Su-27, qu’il est censé remplacer dans l’armée russe.

Source: Divers