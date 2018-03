L’Union européenne prépare une triple réponse aux nouveaux tarifs douaniers sur les importations d’aluminium, d’acier et de voitures que Donald Trump menace d’imposer. Ainsi, les États-Unis pourraient faire face, à leur tour, à une nouvelle taxation sur des produits comme le beurre de cacahuète, les myrtilles ou le jus d’orange, exportés en Europe.

Pour riposter à Donald Trump, qui entend imposer de nouveaux tarifs sur l’importation des métaux comme l’aluminium et l’acier, ou encore sur les automobiles, l’UE pourrait lourdement taxer le beurre de cacahuète, les myrtilles ou le jus d’orange, a annoncé Cecilia Malmström, la commissaire européenne au Commerce, lors d’une conférence de presse ce mercredi.

Selon Mme Malmström, l’UE est en train de discuter d’une liste provisoire sur les productions américaines à taxer. Elle sera bientôt publiée.

«Il y a sur cette liste des produits sidérurgiques, industriels et agricoles. Certains types de bourbon en font partie ainsi que d’autres articles comme le beurre de cacahuète, les airelles et le jus d’orange», a-t-elle précisé.

Le Président américain a réagi à cette initiative dans la foulée sur son compte Twitter.

«De Bush jusqu’à aujourd’hui, notre pays a perdu plus que 55.000 usines, 6 millions d’emplois dans le secteur manufacturier et a accumulé un déficit commercial de 12.000 milliards de dollars. L’année dernière, nous avons fait face à un déficit de 800 milliards de dollars. De mauvaises politiques et leadership. Nous devrons à nouveau remporter la victoire!»

Le 1er mars, le Président américain a annoncé vouloir imposer de nouveaux tarifs douaniers sur les importations d’acier et d’aluminium. Deux jours plus tard, il a déclaré que les États-Unis pourraient augmenter également les taxes sur les automobiles fabriquées dans l’Union européenne.

Source: Sputnik