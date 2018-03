Des fuites d’e-mails obtenus par la BBC lundi évoquent une probable implication des Emirats dans la campagne présidentielle aux Etats Unis.

L’expéditeur des courriels, Elliott Broidy, possède une société de sécurité privée qui a des contrats avec les EAU d’une valeur de centaines de millions de dollars. Il est collecteur de fonds pour le président américain Donald Trump et l’a rencontré en octobre.

Broidy a envoyé les courriels à George Nader, un homme d’affaires libano-américain qui agit comme conseiller du chef des armées des EAU, Mohammed ben Zayed.

Broidy et Nader sont tous les deux des personnes d’un certain intérêt dans l’enquête de Robert Mueller pour savoir si Trump a collaboré illégalement avec des pays étrangers pendant la campagne présidentielle, a rapporté le New York Times dimanche.

« Les enquêteurs de Mueller ont interrogé Nader et fait pression sur des témoins pour obtenir des informations sur les tentatives éventuelles des Emiratis d’acheter de l’influence politique en versant de l’argent pour soutenir Trump pendant la campagne présidentielle, selon des personnes qui connaissent le dossier », rapporte le journal.

Réfutant la fuite, un porte-parole de la compagnie de défense de Broidy, Circinus, a déclaré à la BBC que le Qatar avait piraté ses courriels et que ceux-ci « pourraient avoir été modifiés ».

Avec middleeasteye+ Réseau International