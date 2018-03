La plupart des avoirs de l’ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi gelés en Belgique ont-ils fondu? Les autorités belges se sont aperçues de la disparition de 10 milliards d’euros.

Plus de 10 des 16 milliards d’euros appartenant à l’entourage de l’ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi et gelés en septembre 2011 sur décision de l’Onu ont mystérieusement disparu des comptes de l’Euroclear Bank en Belgique entre 2013 et 2017, a annoncé l’hebdomadaire belge Le Vif.

Au total, 16,1 milliards d’euros dont 1,9 milliard d’argent liquide se trouvaient le 29 novembre 2013 sur quatre comptes de l’Euroclear Bank ouverts par l’Arab Banking Corporation et HSBC Securities Services pour le compte des fonds souverains libyens Libyan Investment Authority et Libyan Foreign Investment Company.

Mais quand un juge d’instruction bruxellois a voulu saisir plusieurs milliards dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent en novembre 2017, il s’est avéré qu’il restait moins de cinq milliards d’euros.

Mais la Trésorerie du Service public fédéral des Finances belge n’avait donné aucune autorisation de dégel des comptes. À présent, une question se pose: Bruxelles a-t-il correctement contrôlé le gel des fonds.

«Il y a de nombreux indices que la Belgique n’a pas respecté le règlement de l’Onu obligeant un gel des avoirs libyens dans des banques belges. Des montants d’intérêt très importants ont été libérés. Qui a autorisé le dégel de ces avoirs? Qu’est-ce qui justifiait cette décision? À qui ces fonds ont-ils été versés? N’ont-ils pas servi au financement d’actions terroristes?», a notamment déclaré jeudi dernier Georges Gilkinet, député fédéral belge, cité par le média 7 sur 7.

Source: Sputnik