Le vice-secrétaire général du Hezbollah, cheikh Naim Qassem, a dénoncé « l’ingerence des États-Unis et de l’Arabie saoudite dans les élections parlementaires libanaises dans une tentative de réduire le nombre de députés du Hezbollah au Parlement ».

Il a souligné : »nous disposons des informations indiquant que l’ambassade américaine à Beyrouth mène une enquête au Liban pour tenter de savoir qui a le plus de chance de perdre ou de gagner les élections. Elle se demande aussi comment elle pourrait faire pour que le nombre des députés du Hezbollah au Parlement soit réduit. L’Arabie saoudite en fait autant ».

Et de poursuivre : » Ils pensent que si le nombre députés du Hezbollah au Parlement se réduisait, cela signifie que le Hezbollah a perdu en popularité. Et que si le nombre des députés de la Résistance et de ses alliés au sein du Parlement est important, cela voudrait dire que le Hezbollah jouit d’un bloc parlementaire important et donc il sera difficile de le contrer et de faire pression sur lui pour qu’il modifie ses points de vue ».

Source: Al-Manar