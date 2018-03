Le haut-conseiller du guide suprême de la révolution islamique, Ali Akbar Wilayati a affirmé que « les Américains seront forcés à quitter la Syrie », ajoutant que « l’Iran continuera d’envoyer ses conseillers en Irak aussi longtemps que son gouvernement le demande, car la relation entre l’Iran et l’Irak est stratégique » a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

S’exprimant lors de la cérémonie de commémoration du martyr Mohammed Baqir al-Hakim, M. Wilayati a souligné que « l’Iran a le devoir d’envoyer ses conseillers en Irak aussi longtemps que son gouvernement le demande , surtout que les Américains et les Israéliens ne lèveront jamais la main de l’Irak , ils cherchent toujours à le diviser ».

Et de poursuivre : »Je ne connais pas de relation plus forte que celle qui lie le peuple irakien avec le peuple iranien. Le peuple irakien est héroique et sa jeunesse est fidèle à sa référence religieuse, ses scarifices ont sauvé l’Irak . Je remercie le Premier ministre irakien Haider al-Abadi, qui a accordé un caractère officiel les forces des Hachd alChaabi « .

Pour sa part, le président du Comité de la sécurité nationale et de la politique étrangère du parlement iranien Aladdin Boroujerdi a affirmé que « les tribus de l’Irak , la jeunesse irakienne, les Hachd alChaabi et l’ayatollah Seyyed Ali al-Sistani, ont mis en échec les plans des États-Unis en Irak executés par Daesh » .

« Les hommes et les femmes héroïques de l’Irak ne permettront pas aux Etats-Unis qui sont sortis de la porte de retourner en Irak par la fenêtre », a-t-il conclu.

Source: Médias