Un responsable du ministère yéménite des Affaires étrangères a rejeté les récentes allégations du chef de la diplomatie saoudienne lors de sa conférence de presse conjointe avec Boris Johnson et a accusé Riyad d’être à l’origine de la crise yéménite.

Ce responsable a qualifié les allégations d’Adel al-Joubeir de saugrenues avant de déclarer : « Al-Joubeir parle du Yémen, comme si son pays, avant d’agresser la nation yéménite, nourrissait de bonnes intentions envers le Yémen et cherchait à entamer un dialogue national et à favoriser une quelconque unité entre les groupes yéménites dans l’intérêt du pays ! »

Cet officiel yéménite souhaitant garder l’anonymat a poursuivi : « Tous les documents prouvent que le régime des Saoud a semé la discorde entre les groupes politiques yéménites et s’est ingéré dans les affaires internes du pays. L’Arabie saoudite a tout fait pour éviter une union entre les groupes yéménites qui auraient pu trouver une solution pacifique à la crise interne que traverse le pays. »

Il a ensuite évoqué les rapports trompeurs publiés par les médias mainstream au sujet du transfert par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis de 17 milliards de dollars au Yémen depuis 2015.

Il a exigé que les gouvernements de Riyad et d’Abou Dhabi publient les détails et les preuves de ces allégations.

Ce responsable yéménite a ensuite évoqué les conséquences de la guerre dévastatrice que ces pays ont déclenchée contre le Yémen.

« Durant ces dernières années, le Yémen a subi une centaine d’attaques aériennes et maritimes, des attaques qui ont détruit les centres économiques et commerciaux, les infrastructures sanitaires, les routes, les ponts ainsi que les centres éducatifs, culturels et sociaux, rendant impossible l’accès à l’eau et à la nourriture. Le choléra et la diphtérie font rage dans la majorité des régions du Yémen », a-t-il continué.

Selon ce dernier, plus de 20 000 Yéménites ont été tués, plus de 50 000 autres blessés et 3 millions de personnes ont été déplacées dans la guerre déclenchée par l’Arabie saoudite au Yémen en mars 2015.

