Le Commandant en chef du quartier général de la base de la défense aérienne des Gardiens de la Révolution Khatam al-Anbia (DCA), le général Gholam-Ali Rachid, a affirmé que « l’entité sioniste est, aujourd’hui, plus que jamais consciente de la puissance de l’Iran et donc, elle n’osera jamais lancer une attaque contre ce pays, car le régime de Tel-Aviv n’est pas en mesure de gérer un tel affrontement et d’en payer les frais » a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

S’exprimant ce dimanche, devant les responsables iraniens sécuritaires, il a souligné que « la République islamique de l’Iran a remporté la victoire sur Daech en Syrie et en Irak , elle a aidé au rétablissement de la stabilité dans ces deux pays, mieux encore, elle a réussi durant cette période délicate à renforcer sa puissance balistique dissuasive face aux menaces militaro-sécuritaires de l’Arrogance mondiale ».

ET de poursuivre : »le renforcement du rôle régional de l’Iran a paralysé les ennemis de l’Iran, et donc il est désormais peu probable qu’ils tentent de mener un jeu d’échec troublant qui entraînerait des risques graves et difficiles à évaluer ».

Et d’ajouter : »le régime israélien a bien saisi cette réalité . C’est pourquoi je conseille aux États-Unis à éviter de s’enliser dans un bourbier suite à la politique expansionniste et à la stratégie militariste d’Israël ».

Il a indiqué : » aujourd’hui l’axe composé des pays du Golge , de l’entité sioniste et des USA se dressent contre l’Iran avec toute sorte de machination pour supprimer le conflit israélo-palestinien et détourner le monde arabo-musulman de la cause principale qu’est la Palestine ».

Le général Gholam-Ali Rachid a rappelé que » la chute de l’ancien régime du Chah et son remplacement par un ordre populaire révolutionnaire ont forcé les ennemis à lancer une intervention militaire contre la République islamique, mais cette dernière a fini par devenir une superpuissance régionale. Aujourd’hui, les ennemis menacent l’Iran parce que ce pays dispose d’une puissance considérable et joue un rôle majeur dans la région ».

Il a conclu : »dans cet ordre idées, l’ennemi vise la stabilité et l’unité de l’Iran, d’où les forces armées et notamment les Gardiens de la Révolution doivent veiller à la stabilité et à la sécurité du pays, afin d’assurer les intérêts économiques, politiques et militaires du pays ».

