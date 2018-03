Le vice-ministre russe de la Défense a déclaré lundi 12 mars que la création par l’OTAN d’une zone militaire dite Schengen visait à accélérer le déploiement des forces militaires sur les frontières russes.

Selon l’agence de presse Tass, Alexandre Fomin a affirmé : « La nouvelle priorité des dirigeants politiques et militaires de l’OTAN est d’améliorer les infrastructures logistiques et de transport en Europe, et de créer en quelque sorte un « Schengen militaire. »

Le vice-ministre russe de la Défense a ajouté que l’OTAN dans diverses parties de l’Europe déployait son arsenal militaire, des équipements et même de la nourriture pour les troupes supplémentaires qui s’y rendront très prochainement.

C’est ainsi qu’il y aurait déjà huit centres de coordination pour le déploiement de ces nouvelles forces en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie, en Slovaquie, en Lituanie, en Lettonie et en Estonie.

Il y a peu de temps, le journal allemand Bild a également écrit que la Russie avait simulé en septembre une frappe militaire généralisée contre l’OTAN.

Source: PressTV