L’activiste politique yéménite Hussein al-Bukhaiti a affirmé que chaque tir de missile des combattants yéménites sur des cibles militaires à l’intérieur des frontières de l’Arabie saoudite aurait certes des impacts importants sur le déroulement de la guerre.

Lors d’une interview avec la chaîne PressTV, il a expliqué qu’« une intensification des tirs de missiles yéménites pourrait contraindre les Saoudiens à arrêter la guerre. En fait, l’arrêt des tirs de missiles contre le territoire saoudien a été la première revendication de Riyad à tous les pourparlers tenus jusqu’ici à Genève, Mascate et Koweït. »

Ce qui fait véritablement peur aux autorités de Riyad ce sont les attaques aux missiles depuis le Yémen, précise l’activiste politique, ajoutant :

« L’Arabie saoudite, Israël, la Turquie et les États-Unis soutiennent les terroristes en Syrie et si la guerre se prolonge dans ce pays c’est parce que les flammes de la guerre n’ont pas atteint leurs territoires. Et ces pays justement ne laissent pas la guerre prendre fin. »

« Mais au Yémen, les combattants d’Ansarullah et de l’armée yéménite visent chaque jour davantage de bases militaires saoudiennes et leurs attaques visent des zones situées au fin fond du territoire saoudien. »

L’activiste politique Hussein al-Bukhaiti conclut : les combattants yéménites ne doivent pas cesser leurs attaques ; « sinon, l’Arabie saoudite n’arrêtera jamais ses agressions contre le Yémen ».

Source: Avec PressTV