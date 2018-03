L’armée syrienne a poursuivi ce mercredi son avancée dans la Ghouta orientale, à l’est de Damas.

Sa progression s’inscrit dans trois directions : au sud de la localité de Rayhane, située au nord-est de la Ghouta et en direction des deux localités de Hamouriyat et de Jisrine, dans son sud-est.

Par ailleurs, et selon Média de guerre, instance médiatique de la Résistance, le chef militaire de la milice Faylak al-Rahmane et plusieurs de ses miliciens ont été tués et blessés dans le raid aérien effectué contre le cellule dans la localité Aïn Terma.

Dans l’entourage de la localité al-Rayhane

Dans l’entourage de la localité de Jisrine

Source: Divers