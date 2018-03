Le guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei a salué les progrès de l’Iran, cible « d’une offensive d’envergure à la fois politique, économique, militaire, sécuritaire et culturelle de la part des États-Unis et de l’entité sioniste » soulignant que « sans le dévouement de nos jeunes, de ceux qui ont fait don de leur sang en Syrie et ailleurs, nous n’aurion pu réaliser autant d’exploits » selon la chaine satellitaire iranienne alAlam.

S’exprimant au cours d’une audience avec les membres de l’Assemblée des experts, son éminence a évoqué la guerre sans merci que mènent les ennemis contre l’Iran : « Cette guerre, ce n’est pas l’Iran qui l’a commencé comme d’aucuns veulent le faire croire. Car nos ennemis s’opposent au régime islamique, à l’État religieux , à ses valeurs et à son idéologie basée sur la lutte pour la justice sociale et contre la tyrannie. Cette idéologie qui défend les opprimés, pousse les oppresseurs à s’acharner contre l’Iran. Il y a là une lutte qui date de la nuit des temps, suivant les versets coraniques. »

Et de poursuivre : »Cette lutte sera gagné par les justes, puisque ce sont eux qui sont armés de la foi, de la patience et de l’esprit de résistance ».

Il a appelé les membres de l’Assemblée des experts tout comme les responsables du pays à l’action: « nos responsables se doivent de repousser la tentation au luxe qui nuit au régime islamique. La confiance de notre peuple se renforcera ainsi … La jeune génération est loin des années de guerre (ndlr :années 80). Pourtant, elle n’a pas perdu la foi et continue à lutter, avec la même ferveur que celle du début de la Révolution, à la tyrannie des grandes puissances. »

Source: Médias