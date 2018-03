Le chef du Pentagone, Jim Mattis, a demandé au Congrès de ne pas interférer dans l’engagement des Etats-Unis au Yémen, où Washington soutient les opérations militaires de la coalition emmenée par l’Arabie saoudite.

Le Sénat américain doit se prononcer la semaine prochaine sur l’implication américaine dans la sanglante guerre menée par l’Arabie contre le Yémen.

Depuis 2015, le Pentagone dit fournir un « soutien non-combattant » à la coalition menée par l’Arabie saoudite, soit des armes, du renseignement et du ravitaillement aérien.

Le vote de Sénat pourrait intervenir lors de la visite à Washington du prince héritier saoudien, Mohammed ben Salman.

Des membres du Congrès, républicains et démocrates, dont Bernie Sanders, figure de la gauche du parti démocrate, ont régulièrement exprimé leur inquiétude à propos de cette guerre, marquée par de lourdes pertes dans la population civile et une crise humanitaire dramatique.

Dans une lettre adressée cette semaine aux dirigeants du Congrès, Jim Mattis prétend que « de nouvelles restrictions à ce soutien militaire américain pourraient augmenter les pertes civiles, mettre en danger la coopération anti-terroriste avec nos partenaires et réduire notre influence sur les Saoudiens, toutes choses qui exacerberaient encore plus la situation et la crise humanitaire ».

Il convient de noter que des milliers de civils ont été tués par les frappes de la coalition saoudo-US menées contre les zones résidentielles au Yémen.

Selon Mattis, retirer le soutien américain ne ferait que favoriser un soutien iranien encore plus appuyé aux forces yéménites qui font face à l’invasion saoudienne de leurs pays, telles « des nouvelles frappes de missiles balistiques sur l’Arabie saoudite et (menaçant) des artères maritimes vitales, conduisant à augmenter le risque d’un conflit régional ».

Le Conseil de sécurité de l’ONU a dénoncé jeudi dans une déclaration la forte dégradation de la situation humanitaire au Yémen, où « 22,2 millions de personnes » ont besoin désormais d’être aidées, soit « 3,4 millions de plus que l’an dernier ».

Source: Avec AFP