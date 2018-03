L’année iranienne actuelle, qui touche à sa fin le 20 Mars 2018 a été riche en exploits militaires qui ont accru les capacités de défense de la République islamique d’Iran, a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Réhabilitation du chasseur Sukhoi 24

Les experts militaires des forces de l’air iraniennes ont achevé la réhabilitation du chasseur Soukhoi e 14 Janvier 2018. Plus de 35 heures de travail ont été consacré par semaine pour permettre à ce chasseur de voler à nouveau après avoir été coulé au sol pendant des années .

Exposition d’une maquette du chasseur iranien « Kawthar » en Russie

En Juillet 2017 , lors de l’exposition militaire « Max 2017 » qui a eu lieu dans la ville de Joukovski, en Russie, trois sociétés du ministère iranien de la Défense, ont présenté leurs capacités dans plusieurs secteurs. Et pour la première fois , le chasseur iranien Kawthar, a été exposé hors du terrritoire iranien, un chasseur fabriqué et produite par des experts iraniens.

Lancement de la ligne de production du drone Mouhajer,équipé de missiles intelligents de type Qaem

Ce drone est capable d’effectuer des missions de reconnaissance, de surveillance et de combat , jouissant d’une large portée opérationnelle et capable de survoler pendant longtemps afin de détruire tout type de cibles.

De plus ce drone peut envoyer des informations de nuit comme de jour aux différents centres de commandement et de contrôle et il peut atterrir et de décoller à partir de pistes courtes.

Système de radar avancé Afaq

Le radar Afaq est concu pour détecter simultanément 100 cibles maritimes mobiles dans un rayon de 200 km. Il est également capable de surveiller les cibles aériennes.

Missile balistique « Khorramshahr »

Le dernier missile balistique à longue portée des gardiens de la révolution islamique « Khorramshahr » mesure 13 km de long et est capable de transporter plusieurs ogives pesant 1,8 tonne. Il a une portée de 2000 km.

A noter que le « Khorramshahr » est le seul missile balistique qui a été dévoilé au cours de l’année iranienne actuelle.

Lancement d’une ligne de production de missiles de longue portée Sayyad 3

Sayyad 3 a une portée d’environ 120 kilomètres , capable de voler à une hauteur de 27 kilomètres pour contrer les menaces aériennes des ennemis .. Notamment des avions de guerre qui ne sont pas détectés par le radar, les avions de croisière, les missiles de croisière, les hélicoptères et divers avions modernes capables de manoeuvres, à grande vitesse et à hautes altitudes.

Source: Médias