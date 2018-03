Le cheikh Nabil Kaouk, membre du conseil central du Hezbollah, a comparé samedi, sans le nommer, le prince héritier saoudien Mohammad Ben Salmane à Adolf Hitler, en référence à des propos tenus par l’homme fort du royaume wahhabite qui avait dressé un parallèle entre le guide suprême iranien, l’ayatollah Sayed Ali Khamenei, et le dictateur nazi.

« Ce sont ceux qui commettent des massacres au Yémen contre des enfants, des femmes et des personnes âgés, qui les noient dans des mers de sang et qui imposent un siège à sa population pauvre, qui sont le Hitler de notre temps et des Arabes car ils alimentent la haine et la guerre, dépensent de l’argent pour opposer les peuples les uns contre les autres », a déclaré M. Kaouk lors d’une allocution à Aïtit, au Liban-Sud, citée par le site OLJ.

« L’Iran est l’Etat qui a aidé l’Irak et la Syrie à affronter le danger que représente Daech. Sans ses sacrifices et son aide, Daech aurait pris le contrôle des pays du Golfe et serait arrivé aux portes de l’Europe », a ajouté le responsable du Hezbollah.

Ingérence saoudienne dans les législatives

Sur un autre plan, cheikh Kaouk a dénoncé les « ingérences » de Riyad dans les élections législatives prévues le 6 mai prochain.

« L’un des récents problèmes que posent la politique saoudienne au Liban, c’est l’ingérence de Riyad dans les affaires internes libanaises et son intervention active dans les prochaines législatives qui constituent une étape essentielle de la construction de l’Etat et des institutions, de la lutte contre la corruption, de la protection des options nationales, ainsi que la place et le rôle du Liban au sein de la résistance », a affirmé M. Kaouk.

« Mais les ingérences saoudiennes confrontent les Libanais entre eux, recréent la division et les tensions politiques et entraînent le Liban vers une nouvelle phase de sédition interne », prévient le cadre du Hezbollah.

« En intervenant ainsi dans ce scrutin en formant des listes et soutenant des candidats face au Hezbollah, l’Arabie saoudite veut modifier les équilibres politiques, tout en cherchant à compenser ses défaites en Irak, au Yémen et en Syrie. Mais qu’importe les sommes d’argent dépensées et les confrontations qu’ils tentent d’installer, les équilibres ne changeront pas. Ils n’en récolteront que la déception », a conclu M.Kaouk.

La résistance capable de frapper le cœur de l’entité sioniste

Par ailleurs, cheikh Kaouk a rappelé qu’: « les grandes manœuvres menées ces derniers jours entre les deux armées israélienne et américaine, constituent une reconnaissance officielle de la part d’Israël sur le fait que la Résistance est capable de frapper le cœur de l’entité sioniste et que cette dernière n’est pas en mesure de faire face toute seule aux missiles du Hezbollah. Aujourd’hui, c’est la Résistance qui entrave l’expansion de l’influence d’Israël dans la région et c’est elle qui effraie cet ennemi ».

L’Arabie constitue une menace réelle à la solidité et à l’unité de la Nation

« Alors que l’Arabie saoudite, préoccupée par la mise en application de “l’accord du siècle”, [plan proposé par les États-Unis pour mettre fin au conflit israélo-palestinien], commence à prendre des mesures pour normaliser ses relations avec Tel-Aviv. L’Arabie constitue une menace réelle à la solidité et à l’unité de la Nation (Oumma), et brandit un faux slogan de l’arabisme abandonnant la Palestine et AlQuds. D’autant plus, elle se rapproche d’Israël et s’affronte avec les peuples de la région », a en outre souligné cheikh Kaouk.

Source: Médias