Les Etats-Unis se sont équipés d’un nouveau sous-marin nucléaire, l’USS Colorado de la classe Virginia, lit-on dans un communiqué du service de presse de la Marine américaine publié sur Twitter.

«C’est une merveille de technologie et d’innovations», a déclaré le secrétaire à la Marine Richard Spencer lors de la cérémonie ad hoc qui s’est déroulée dans le Connecticut.

Selon le Navy Times, le sous-marin fait 115 mètres de long, plus de 10 de large et pèse environ 7.800 tonnes. Il peut atteindre une vitesse de 46,3 km/h. Son équipage est de 130 personnes.

Le navire peut combattre des sous-marins et des navires de surface, mener des opérations de surveillance et transporter des troupes d’opération spéciale. Il a deux installations capables de lancer six missiles Tomahawk chacune.

Le sous-marin coûte 2,7 milliards de dollars.

Source: Sputnik