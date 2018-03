Quelle est la vision des relations entre la Russie et l’Allemagne au sein de la droite allemande? Pour le député du Bundestag du parti Alternative pour l’Allemagne, Anton Friesen, l’Europe a besoin d’un traité de sécurité dans le cadre duquel elle pourra avoir un système de défense aérienne commun avec la Russie, a-t-il déclaré à Sputnik.

Dans une interview à Sputnik, le député du Bundestag Anton Friesen a noté que la réaction des élites politiques allemandes serait prédéterminée et qu’elle avait été la même au cours des dernières années: «Les gens continueront à dire que les résultats sont truqués, l’élection n’est pas légitime (…). Malheureusement, il y aura de telles discussions».

Toutefois, les Allemands, qui ne représentent pas les élites politiques, ont généralement une opinion favorable envers la Russie, a-t-il déclaré précisant que de nombreuses personnes qualifient la Russie de partenaire important, mais il y a ceux qui disent la même chose sur les États-Unis.

«Je pense que la cote de la Russie est assez bonne en Allemagne, dans les parties orientales du pays elle est particulièrement élevée, c’est lié au passé, à l’époque de la RDA [Allemagne de l’Est, ndlr]. En Occident, c’est un peu plus bas, mais je pense que la majorité des Allemands veulent une coopération, pas une confrontation, une politique pragmatique, pas des sanctions et une escalade», a-t-il déclaré au micro de Sputnik.

Son parti, Alternative pour l’Allemagne, voit l’avenir des relations entre la Russie et l’Allemagne comme un partenariat.

«Je pense que nous avons besoin d’un traité sur la sécurité en Europe: une zone de sécurité en Europe. Par exemple, nos systèmes de défense aérienne peuvent être un système de défense commun. Nous n’avons pas besoin d’une course aux armements, nous avons besoin d’une zone de libre-échange avec l’Union économique eurasiatique», a souligné M.Friesen.

De plus, le député s’est prononcé en faveur de l’abolition des sanctions antirusses. «Il est clair pour nous qu’elles ne mènent à rien, qu’elles n’influencent pas le cours de la politique russe et qu’elles ne font que nuire à nos relations: notre partenariat économique, politique et même culturel. Cela diminue la confiance entre nous. Nous voulons un partenariat avec la Russie dans les secteurs de la sécurité et de l’énergie, et je pense que nos peuples ont beaucoup en commun», a-t-il déclaré.

Le député a d’ailleurs proposé d’améliorer les échanges dans les domaines économique, politique et culturel, avec la Russie et d’autres pays post-soviétiques.

«Nous devons enfin discuter d’une éventuelle zone sans visa, car elle débouchera sur l’intensification des contacts dans tous les domaines», a-t-il conclu.

Source: Sputnik