L’Arabie saoudite a dénoncé l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 lundi à la veille d’une visite du prince héritier Mohamed Ben Salman à Washington,où il rencontrera Donald Trump.

« Notre opinion sur le pacte nucléaire est que c’est un accord déficient », a déclaré le ministre saoudien des Affairesétrangères Adel Djoubeïr à des journalistes à Washington.

Mohamed ben Salman effectue sa première visite auxEtats-Unis depuis qu’il est devenu prince héritier en juin dernier. Outre Washington et la Maison blanche où il verra Donald Trump mardi, il se rendra à New York, Boston, LosAngeles, San Francisco et Houston et rencontrera des homme sd’affaires. Il est accompagné de plusieurs dizaines de PDG saoudiens.

MBS tente de justifier son achat de biens personnels luxeux ..

Par ailleurs, MBS a déclaré dans un entretien avec la chaine satellitaire américaine CBS que « depuis 20 ans, il n’a pas changé son mode de vie » avouant qu' »il est un homme riche mais qu’il n’est pas Gandhi ou Mandela ».

Il a souligné : « ma vie personnelle représente ce que je souhaite garder pour moi-même, et donc je n’essaie pas d’attirer l’attention des autres: si certains journaux veulent en parler, c’est leur affaire. »

Et de poursuivre : »je suis riche , je ne suis pas pauvre, tout comme je ne suis pas Gandhi ou Nelson Mandela, j’appartiens à la famille régnante, qui existe depuis des centaines d’années avant la fondation de l’Arabie Saoudite et qui posséde de très grandes étendues de terres. Ma vie privée est la même que celle j’avais il y a 10 ou 20 ans. »

« Ce que je dépense à titre privé concerne une partie de mes biens personnels. En fait, je consacre pas moins de 51% de mon revenu aux gens et 49% pour moi-même », a-t-il répliqué.

Source: Avec Reuters