Un troisième couloir humanitaire a été mis en fonction dans la Ghouta orientale, annonce la chaîne Rossiya-24 en citant le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

Jusqu’à présent la sortie des civils étaient assurée via deux couloirs : L’un dans la zone de la localité d’Al Wafidine, le point de passage entre Damas, contrôlé par le gouvernement, et Douma, principale ville de la Ghouta contrôlée sous contrôle de la milice wahhabite soutenue par l’Arabie saoudite Jaïch al-Islam, et l’autre au niveau de la ville de Hamouria.

Selon Vladimir Zolotoukhine, le porte-parole du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, la plupart des civils ont quitté les territoires contrôlés par des radicaux.

« Actuellement, le retrait de groupes de citoyens est toujours en cours», a-t-il déclaré.

« 315 ont emprunté le nouveau couloir , dont 15 miliciens qui ont rendu les armes », a-t-il assuré.

En moins d’une semaine, plus de 80.000 personnes sont sorties de l’enclave terroriste dans la Ghouta.

Les médias mentent

Un habitant de la Ghouta Orientale ayant pu quitter la Ghouta a dénoncé à Sputnik la désinformation menée par les médias internationaux et régionaux.

«Lorsque nous avons atteint les positions de l’armée syrienne et téléphoné à notre famille, nos proches et nos amis ont été très surpris en apprenant que nous étions toujours vivants. Des chaînes connues comme Al-Jazeera ou Al-Arabiya ont tourné des reportages dans lesquels on apprenait que l’armée syrienne nous avait tués et enterrés dans une fosse commune. Des médias accusent l’armée syrienne et ses alliés de tous les crimes possibles et inimaginables», a fait savoir à Sputnik Abdel Rahman Awad, un habitant de la Ghouta sauvé il y a quelques jours par les militaires syriens «après cinq ans de souffrance».

Accord avec Ahrar al-Cham

La bataille pour la libération de la Ghouta désormais coupée en trois petites enclaves se poursuit: les dernières évolutions indiquent que les forces gouvernementales sont arrivées à Eïn Terma, au sud de la Ghouta.

Du côté de Harasta, au centre ouest, il est question selon l’agence Reuters d’un premier accord conclu avec les rebelles des Ahrar al-Cham, en fonction duquel ils rendent les armes et sont évacués puis acheminés vers le nord-ouest syrien, dans les zones occupées par la Turquie et ses mercenaires syriens. Alors que ceux qui voudraient rester dans la Ghouta jouiront de l’amnestie présidentielle et seront soumis aux conditions de la réconciliation locale avec les autorités syriennes.

Un responsable syrien au courant des détails de la transaction a souligné sous le couvert de l’anonymat qu’elle rentrera en vigueur après l’annonce du cessez-le-feu ce mercredi. Elle sera entamée par l’évacuation des civils blessés.

Selon le correspondant d’al-Manar, demain jeudi (22 Mars) devraient être évacués vers la province d’Idleb quelque 1500 miliciens en plus de 6000 autres personnes qui sont apparemment les membres de leur famille.

Massacre de Kachkoul: 44 martyrs

Cet accord devrait embarasser les deux autres milices Jaïsh al-Islam encerclé dans la localite de Douma au nord et Faylak al-Rahmane, retranché dans le sud.

Ce mercredi encore, elles ont bombardé des quartiers résidentiels de la capitale: trois roquettes ont été tirées contre celui d’Abbassine , provoquant des incendies et des dommages matériels, a rapporté le Commandement de la police de Damas..

Mardi, elles avaient visé le marché populaire de Kachkoul, à la périphérie de la localité de Jaramana, au sud de la Ghouta. Le premier bilan de 35 victimes tuées a été revu à la hausse et il est question ce mercredi de 44 civils tués et de 40 blessés.

Source: Divers