L’information selon laquelle l’entité sioniste a détruit en 2007 un site nucléaire dans la province syrienne de Deir Ezzor, est fausse, a déclaré à Sputnik le Dr.Taleb Ibrahim, analyste politique et vice-directeur du Centre d’études stratégiques de Damas.

«J’estime qu’Israël a menti, parce que ce qu’il avait frappé en 2007 n’était pas un site nucléaire, car tout le monde sait que la Syrie ne disposait pas de tels sites et il n’y a pas de programme nucléaire en Syrie. Israël avait attaqué une base militaire en Syrie sous prétexte de frapper un site nucléaire. A présent, les Israéliens déclarent que c’était une façon d’envoyer un signal à l’Iran, pour dire qu’ils étaient prêts à bombarder les sites nucléaires iraniens et que les avions israéliens étaient capables d’atteindre n’importe quel endroit de la région. Je pense qu’il s’agissait d’un message de dissuasion à l’adresse de l’Iran, rien de plus», a estimé l’interlocuteur de l’agence.

La Syrie a toujours nié l’existence d’un site nucléaire là où le raid israélien a été perpétré, assurant qu’il avait visé un terrain dévasté appartenant à une association scientifique panarabe.

«L’avion israélien abattu il y a quelques semaine par la DCA syrienne a été un signal envoyé à ce pays pour dire que tout a changé, les règles du jeu ont changé et que la Syrie était devenue beaucoup plus forte que par le passé, soutenue par les Russes et les Iraniens. Ainsi, je pense que la Syrie frappera Israël pour se venger de toutes les attaques israéliennes réalisées depuis 2007. Je ne sais pas quand et comment elle le fera», a souligné l’expert politique.