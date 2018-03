Le comité de défense du secrétaire général de l’association Wefac , cheikh Ali Salmane a révelé des documents émis par un expert international , en plus d’un témoignage émanant du bureau chargé de l’expertise des preuves médico-légales et un autre d’un médiateur de l’administration américaine. Ces documents et témoignages ont prouvé que toutes les charges d’accusation contre cheikh Salmane sont fondées sur des preuves fabriquées, a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Deux documents officiels, émanant de deux parties internationales expertes, ont dévoilé que la conversation telephonique sur laquelle est fondé l’affaire de cheikh Salmane, est en fait une conversation qui a été en partie montée et truquée.

AlWifac a confirmé ce que le comité de défense a révélé ce Jeudi à propos de témoignages d’experts et objectifs de la part d’organismes internationaux qui ont dévoilé l’ampleur de l’injustice de cette affaire et la maleveillance du régime des Khalifa.

AlWifac a souligné que l’affaire de cheikh Salmane s’est effondrée car tous les éléments qui la composent se sont révélées mensongères .

Source: Médias