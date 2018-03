A peine quelques heures après avoir déclassifié une information hautement confidentielle, celle de la frappe aérienne israélienne en 2007 contre le réacteur nucléaire syrien de Deir ez-Zor, ce qui lui a valu de vives critiques du corps du renseignement israélien, Avigdor Lieberman demande à l’Afrique de s’allier à Tel-Aviv pour isoler l’Iran.

À l’issue de sa tournée africaine qui l’a conduit au Rwanda, en Zambie et en Tanzanie, le ministre israélien des Affaires Etrangères a émis le vœu de voir l’Afrique créer une coalition aux côtés d’Israël pour isoler l’Iran.

Cité par Yediot Aharonot, Lieberman évoque très clairement sa volonté de faire chanter les Africains en échange des aides qu’Israël pourrait apporter à l’Afrique dans les secteurs agricole, pharmaceutique et défensif : « En échange de ces aides, les Africains devront aider Israël à marginaliser l’Iran. »

Ce n’est pas la première fois que Lieberman cherche à liguer l’Afrique contre l’Iran. En 2009, alors qu’il était ministre des Affaires étrangères d’Israël, Lieberman était parti en tournée en Afrique sans toutefois pouvoir rassembler les pays africains, liés par de profonds liens fraternels avec l’Iran, sous sa bannière anti-iranienne.

Lieberman regrette

Entre-temps, Lieberman a présenté, jeudi 22 mars, toutes ses excuses, lors d’une interview accordée à la chaîne 7 de la télévision israélienne.

« Je regrette d’avoir permis au secteur de la supervision de révéler des informations sur le bombardement d’un réacteur atomique en Syrie en 2007 », a-t-il déclaré.

L’ex-chef du Mossad Tamir Pardo a virulemment critiqué la révélation des informations sur une attaque de l’armée israélienne visant un réacteur nucléaire en Syrie. Il a qualifié de « grand échec » la révélation de ces informations par certains éléments du Mossad.

Ofer Shelah, membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Sécurité de la Knesset, a réclamé l’ouverture d’une enquête à ce propos.

Dans un communiqué, l’armée israélienne a reconnu, le mercredi 21 mars, avoir détruit en 2007 un réacteur nucléaire dans la région de Deir ez-Zor, en Syrie.

La publication de ce communiqué a mis fin à plus de 10 ans de silence sur cette attaque israélienne et elle coïncide avec les tentatives du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de pousser les Etats-Unis à adopter une position plus dure contre l’Iran concernant le dossier syrien.

Les documents, les enregistrements vidéo et les images de cette opération montrent quatre avions de combat F-16 de l’aviation israélienne en train de bombarder les installations syriennes d’al-Kibar, situées dans le désert de Deir ez-Zor.

Source: Avec PressTV