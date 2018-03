Le chef du mouvement yéménite, Ansarullah, Sayed Abdel Malek al-Houthi, a révélé son intention d’envoyer des combattants en cas de guerre israélienne contre le Liban ou la Palestine.

« Il s’agit d’une position sérieuse, de grands nombres de tribus yéménites aspirent à combattre contre Israël », a affirmé le numéro un d’Ansarullah dans une interview publié ce vendredi avec le quotidien libanais AlAkhbar, à l’occasion du 3ème anniversaire de la guerre saoudo-US contre le Yémen.

Il a rappelé la participation des Israéliens dans l’agression militaire contre le Yémen, affirmant que les avions israéliens ont bombardé la côte yéménite et coopéré avec des officiers émiratis.

Le chef d’Ansarullah a également assuré que l’Arabie échouera au Yémen, à l’instar de son échec en Syrie et en Irak.

Pour M.al-Houthi, le président démissionnaire, Abed Rabbo Mansour Hadi, et certains de ses ministres sont actuellement détenus en Arabie saoudite.

Commentant le pillage des ressources du peuple saoudien par les administrations américaines, Sayed al-Houthi a déclaré qu’il n’y a pas de différence entre les anciens présidents américains et Trump sauf que ce dernier a réussi à traire davantage la vache à lait saoudienne.

S’agissant de la position russe à l’égard du Yémen, le numéro un d’Ansarullah a affirmé que le peuple yéménite ne parie pas sur la Russie, espérant que « le feu américain réveille l’ours russe de sa dormance hivernale, qui s’est étendu jusqu’en été ».

Et d’ajouter : « Il fallait mieux que la Russie adopte une position neutre et de ne soutient pas la coalition en livrant l’argent du peuple yéménite aux mercenaires. Il se peut que la Russie réalise que son indifférence à l’égard de l’agression contre le Yémen n’était pas en sa faveur ».

Pour M.al-Houthi, les Etats Unis et le Royaume Uni sont les grands bénéficiaires de la guerre contre le Yémen, indiquant qu’il n’y pas d’indice sur une solution politique prochaine.

Il a en outre mis en relief « le développement des capacités militaires à un degré qui a étonné les ennemis qui avaient déclaré au début de leur agression militaire la destruction totale des capacités militaires de notre pays, soulignant que le peuple yéménite a transformé la menace à une opportunité ».

Il a également souligné « le développement continu des capacités de missiles », en soulignant que « l’objectif est d’atteindre le niveau de dissuasion… Nous somme ravis de la préoccupation américaine de nos capacités de défense ».

Source: Traduit d'AlMasirah