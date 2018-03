Parmi le matériel de guerre restauré en Irak, l’on retrouve le canon de DCA automoteur Jesterka (Lézard), hautement efficace dans la lutte contre les cibles aériennes et terrestres.

L’armée irakienne a reçu des dizaines de blindés restaurés dans les ateliers de remise en état du pays, annoncent les médias locaux.

Il s’agit de chars T-72M1 et T-59, de véhicules blindés de transport de troupes BMP-1, ainsi que d’obusiers automoteurs M109A5 de fabrication américaine et de canons de 30 mm de DCA automoteurs à roues Praga PLDvKvz 53 /59 Jesterka (Lézard), de fabrication tchécoslovaque.

Ce dernier a été mis au point dans les années 1950 et a été largement exporté. L’armée irakienne se servait de ces canons lors de la longue et sanglante guerre contre l’Iran, qui étaient utilisés pour tirer sur les cibles se trouvant dans les airs, sur terre et sur mer.

Après la défaite dans la guerre contre les Etats-Unis, les Lézard ont passé de longues années à rouiller dans les dépôts d’armes. Toutefois, les lourdes pertes subies dans les combats contre les djihadistes de Daech ont obligé le commandement irakien à prendre des mesures visant à mettre en place des ateliers de réparation de matériel militaire.

Ces mesures ont permis aux troupes de s’équiper de matériel laissé en héritage par l’armée de Saddam Hussein. Ce matériel comprenait aussi les Praga PLDvKvz 53 /59 Lézard. Ces canons sont remarquables par leur capacité de feu —équipé de deux canons de tir rapide (chaque canon tire 150 obus de 30 mm par minute), il est capable de frapper des cibles se trouvant à une distance de 2.000 mètres.

La vitesse initiale de l’obus et de 1.000 m/s, le chargeur peut contenir 400 obus. Le blindé pèse 10.300 kilos.

Actuellement, ces véhicules automoteurs équipent la 9e division blindée irakienne, surnommée la «division d’or»

Source: Sputnik