Dans le cadre d’une action coordonnée avec le département américain de la Justice, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département américain du Trésor a sanctionné, vendredi 23 mars, une entreprise iranienne et 10 individus iraniens, dans le cadre du décret 13694 préconisant le blocage des biens des personnes engagées dans des activités cybernétiques malveillantes.

Selon le site web officiel du département américain du Trésor, l’entité et les individus désignés sont accusés de s’être livrés au vol de précieuses propriétés intellectuelles et de données provenant d’une société de médias et de centaines d’universités américaines et étrangères, au bénéfice de groupes privés.

Par ailleurs, la délégation américaine aux pourparlers avec les pays de l’UE étudie un nouveau plan qui prévoit des sanctions sur le programme balistique de l’Iran. Le plan est divisé en deux parties. La première concerne les missiles intercontinentaux capables de transporter des ogives nucléaires et d’atteindre le continent européen. La deuxième partie concerne les missiles de courte portée qui menacent les alliés des USA dans la région.

Selon AP, les deux catégories de missiles seront sanctionnées. Mais les sanctions imposées aux missiles à longue portée seront plus dures et seront appliquées de façon systématique. Même les entités iraniennes qui avaient été exemptées de sanctions en vertu de l’accord sur le nucléaire iranien pourraient être concernées.

Selon certaines sources, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne ont donné leur accord pour sanctionner les missiles à longue portée, mais les diplomates européens reconnaissent que disposer de missiles à courte portée pour se défendre est le droit le plus strict de l’Iran.

Source: Avec PressTV