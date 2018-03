Libération des personnes enlevées

Ayant repris 90% de la Ghouta orientale, l’armée syrienne continue l’évacuation des miliciens et des membres de leurs famille, dans le sud , sous le parainnage de la Russie. En même des temps des négociations ont lieu pour le nord, où le mouvement de départ des civils s’amplifie.

Evacuation d’Arbine

Pour ce qui est des évacuations, le tour est arrivé donc depuis le samedi 24 Mars au sud de la Ghouta.

La télévision syrienne a indiqué qu’environ 7.000 miliciens et les membres de la famille vont quitter les localités de Arbine, Jobar, Eïn Terma et Zmelka et seront acheminés vers la province d’Idleb au nord-ouest de la Syrie. Avant cela, ils devront libérer les personnes enlevées qu’ils avaient séquestrées et livrer aux Russes la liste de celles qu’ils avaient enlevées et leur sort. Ils fourniront aussi les cartes des tunnels souterrains et des mines et des engins piégés. Cette région était occupée par l’ex-branche d’al-Qaïda en Syrie le front al-Nosra, rebaptisé front Fatah al-Cham et son allié Faylak Al-Rahmane

Dans la matinée de ce dimanche, 17 bus sont entrés dans la ville de Arbine, ont embarqué 981 miliciens et leurs proches et entamé le voyage vers Idleb, a indiqué Média de guerre, instance médiatique de la Résistance.

Samedi, près d’un millier et qui appartenaient au groupe islamiste takfiriste Faylaq al-Rahmane et leurs familles avaient déjà quitté Arbine, rapporte l’AFP. Après avoir été fouillés- les combattants devaient abandonner la plus grande partie de leur armement – les évacués ont pris place dans des bus, à bord de chacun desquels se trouvait un soldat russe, Moscou supervisant directement l’opération, toujours selon l’AFP.

Harasta totalement vide

Les miliciens de Harasta évasués

Le vendredi, c’est la localité de Harasta qui a été totalement vidée des miliciens et les unités de génie de l’armée syrienne y ont lancé une opération de ratissage. Ces unités ont aussi démantelé les engins piégés et les mines plantés sur la route menant depuis Harasta à Arbine.

Quelques 4386 d’entre eux, incluant les 1403 miliciens et les membres de leurs familles ont été acheminés via des bus vers le nord syrien, a indiqué MG. Harasta était occupée par la milice soutenue par la T urquie Ahrar al-Cham.

Négociations sur Douma

Désormais, seule la ville de Douma dans le nord de la Ghouta est toujours sous l’occupation de la milice Jaïsh al-Islam, soutenue par l’Arabie saoudite. Des négociations sont en cours.

Selon MG, des habitants continuent de quitter cette régi on via le couloir Wafidine, dans le nord de la Ghouta. Samedi, leur nombre était de l’ordre de 1717, selon le centre russe de réconciliation.

Selon des informations convergentes citées par le site en ligne francophone de la télévision iranienne Press Tv, les terroristes de Jaïsh al-Islam s’apprêtent à libérer les milliers de prisonniers qu’il détient actuellement à Douma. La plupart des prisonniers soutiennent l’État syrien et ne sont pas uniquement des soldats.

Selon le site d’informations libanais Al-Ahed News, ce sont plusieurs milliers soldats et civils loyalistes qui sont séquestrés à Douma.

Où sont les 400 mille habitants

Ce dernier a aussi indiqué que le nombre total des habitants de la Ghouta orientale qui l’ont quittée depuis le lancement de l’opération d’évacuation est de l’ordre de 106.182.

On est certes bien loin des 400.000 argués par les agences occidentales qui n’ont jusqu’à présent pas révisé leur chiffre à la baisse. Suivant à la lettre politique officielle de leurs pays d’origine, qui ont soutenu les groupes terroristes , ces grossites de l’information se sont marqués par une couverture biaisée des faits.

