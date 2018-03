De nombreux facteurs, et notamment l’utilisation de drones, ont considérablement contribué aux succès de l’armée syrienne dans la Ghouta orientale, a déclaré à Sputnik un lieutenant-colonel de l’armée syrienne sous couvert d’anonymat.

Grâce à l’utilisation de drones, le commandement de l’armée syrienne se tient constamment informé de toutes les fortifications, des installations de défense, des dépôts et des voies d’approvisionnement des radicaux dans la Ghouta orientale, a-t-il ajouté .

«Les drones ont une grande utilité pour l’obtention d’informations de renseignement, ce qui contribue aux succès de l’armée syrienne. Grâce à l’utilisation de ces appareils, il est devenu possible de diminuer les pertes dans le personnel et dans les unités techniques. Pour réagir d’une manière opérationnelle aux informations obtenues, une coordination très étroite entre le commandement et les forces menant l’assaut a été établie», a-t-il ainsi déclaré.

90% de la Ghouta orientale a été libérée, et près 105.000 civils l’ont quitté ainsi que des milliers de ses miliciens appartenant à Ahrar al-Cham, au front al-Nosra et à Faylah al-Rahmane.

Ceux-ci sont soit acheminés vers la province d’Idleb, soit se sont rendus pour être englobés dans l’amnistie présidentielle.

Apres Harasta, ce sont les régions sud de la Ghouta, Arbine, Zmelka, Eïn Terma et Jobar qui sont le théâtre depuis samedi d’une opération d’évacuation vers la province d’Idleb qui devrait comprendre 7000 miliciens et les membres de leurs famille.

Il ne reste plus que la ville de Douma qui est encore occupée par la milice pro saoudienne Jaïsh al-Islam. Des tractations ont lieu via le médiateur russe. Elles sont plus délicates que les autres car elles devraient aussi régler la question des personnes, militaires et civiles, qui ont été enlevées séquestrées et qui se chiffrent par milliers.