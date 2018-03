L’armée israélienne a annoncé avoir bombardé dans la nuit de samedi à dimanche une installation du mouvement de résistance palestinien Hamas dans la bande de Gaza.

« Un appareil de l’armée de l’air israélienne a ciblé une position dans un complexe militaire appartenant au mouvement +terroriste+ Hamas à Rafah », dans le sud de l’enclave, a indiqué l’armée dans un communiqué.

L’entité sioniste qui occupe les territoires palestiniens qualifie de terroriste tous les mouvements de résistance palestiniens et libanais

Selon une source de sécurité palestinienne à Gaza, la frappe a visé une base de la branche armée du Hamas, les brigades Ezzedine al-Qassam, provoquant des dommages, mais pas de victimes.

Selon le mouvement Hamas, l’escalade à Gaza vise à semer la confusion parmi les habitants et à leur faire peur pour les dissuader de participer aux manifestations organisées pour commémorer la Nakba le 30 mars prochain et au cours les manifestants palestiniens devront réclamer le droit au retour et de mettre fin au siege imposee depuis 2007.

« Toutes les tentatives de l’occupation pour briser la volonté du peuple palestinien et sa résistance et de l’empêcher d’accomplir son devoir national seront vouées à l’échec », a répliqué le Hamas dans un communiqué.

Selon le correspondant d’al-Manar, 6 bulldozers de l’occupation israélienne ont effectué une incursion ce dimanche matin et effectué des ====.

Dans son communiqué, l’armée d’occupation israélienne a tenu le Hamas responsable de tout ce qui se passe dans la Bande de Gaza. Elle a « mis en garde contre des évènements auxquels les civils seraient conviés à des manifestations, qui pourraient être exploitées pour porter atteinte aux infrastructures sécuritaires ou contre toute tentative de s’en prendre à des citoyens israéliens ou à des soldats israéliens ».

Dans la version militaire israélienne, il est question d’une tentative d’incursion de quatre Palestiniens qui ont franchi samedi soir la barrière de séparation entre les territoires occupés et la bande de Gaza, près de la colonie de Kissoufim, dans une tentative d’incendier des engins utilisés pour les travaux sur la barrière.

Les machines ont été endommagées mais n’ont pas pris feu et les assaillants se sont enfuis vers Gaza, a indiqué la porte-parole de l’armée d’occupation israélienne. L’incident n’a pas fait de blessés non plus.

« L’incident qui s’est produit hier (samedi) fait partie des nombreux accidents sérieux qui ont lieu dans le secteur de la barrière de sécurité », selon l’armée israélienne.

La bande de Gaza, que le Hamas contrôle depuis 2007 suite à des élections législatives au cours desquelles il a emporté la plupart des sièges, est soumise depuis une décennie à un sévère blocus de la part d’Israël qui a entraîné une grave crise humanitaire.

