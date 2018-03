Le Qatar propose aux sociétés russes de prendre part à l’appel d’offres pour une mise en valeur supplémentaire de gisements de gaz dans le pays au cours des deux prochaines années, a fait savoir à Sputnik Fahad Bin Mohammed Al-Attiya, l’ambassadeur du pays en Russie.

«Les gisements ont été mis en valeur, mais il s’agit de les compléter ou de les élargir, ce qui a été annoncé et ce qui sera fait en 2019 et 2020. Les sociétés russes, comme toutes les autres, peuvent essayer de remporter l’appel d’offres que nous annoncerons», a-t-il indiqué.

Fahad Bin Mohammed Al-Attiya a fait remarquer que le Qatar appelait toutes les entreprises russes déployant leurs activités dans les secteurs énergétique, industriel et touristique à investir dans l’économie qatarie, notamment dans les industries pétrolière et gazière, les services et les infrastructures.

Selon lui, l’économie russe, qui est forte et solide, ouvre de grands horizons devant le Qatar.

Source: Sputnik