Alors que l’armée syrienne avance rapidement dans la Ghouta orientale pour expurger la zone des dernières poches des terroristes, elle a lancé un dernier ultimatum aux terroristes de Jaïsh al-Islam pour qu’ils quittent la ville de Douma. Les négociations sont en cours d’ailleurs entre l’armée et les terroristes pour une évacuation rapide de la ville.

Les sources proches de l’armée syrienne font état de l’entrée en vigueur « d’ici quelques jours » de l’accord sur l’évacuation des éléments de Jaïsh al-Islam de Douma. Les terroristes sont sous fortes pressions de la part des habitants de la ville pour déposer leurs armes et se rendre à l’armée syrienne.

De plus, Jaïsh al-Islam est en proie à de fortes divergences internes dans la mesure où certains éléments du groupe refusent d’être évacués et de se retirer de Douma et s’acharnent à poursuivre les combats. Liés à l’Arabie saoudite, le groupuscule terroriste est contre l’évacuation de ses membres vers Idlib, dernière zone du pays étant toujours sous contrôle des extrémistes armés.

Alors que les terroristes de Jaïsh al-islam, retranchés à Douma, continuent à pilonner la ville de Damas, l’armée syrienne vient d’appliquer la première phase de la bataille pour la reprise de Douma.

En effet, les Jaïshistes refusent d’être évacués à Idlib et veulent se rendre à Qalamoun, cette région stratégique du sud syrien, située sur les frontières avec Israël et le Liban. La TV syrienne a confirmé la nouvelle.

Malgré ce désaccord, les négociations d’évacuation entre l’armée syrienne et Jaïsh al-Islam parrainées par la Russie, « avancent bien », a annoncé dimanche 25 mars l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), vitrine médiatique de la soi-disant « opposition syrienne ». Jaish al-Islam qui bénéficie du soutien des Saoudiens avait auparavant annoncé qu’il ne quitterait jamais la Ghouta orientale.

Annoncée par les terroristes comme destination favorite du retrait, Qalamoun se situe dans l’Ouest de la Syrie. C’est une région montagneuse sur le versant oriental de la chaîne de l’Anti-Liban. Les montagnes de Qalamoun sont placées d’ailleurs sur la route pour se rendre de la capitale syrienne, Damas vers le Liban. Occupée depuis 2012 par Daech et le Front al-Nosra, la région a été libérée des mains des terroristes par l’armée syrienne et les forces de la Résistance (Hezbollah), en 2017…

Source: Axe de la Résistance

Vidéo de Média de guerre