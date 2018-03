Le député algérien et directeur de l’Institut d’études politiques d’Alger, Souleiman Chanin, a affirmé que « les États-Unis sont un facteur d’instabilité dans le monde »ont rapporté les médias iraniens.

M.Chanin a accusé le comportement de l’ administration américaine qui menace les intérêts d’aucune partie y compris ceux des USA : » En Europe, de nombreuses voix s’élèvent pour critiquer les positions de l’administration Trump, que ce soit au Moyen-Orient, en Palestine concernant l’accord nucléaire. La politique de Washington est agressive et fait encourir les plus grands risques à la paix, à la sécurité et à la stabilité de la région.

S’exprimant au cours d’une interview avec l’agence de presse iranienne IRNA, le député algérien a mis en garde contre les conséquences de chercher à trop provoquer l’Iran » notant que » les conséquences d’une telle politique menacent les intérêts de tout le monde »

Et de poursuivre : » les Américains cherchent à se retirer de l’accord ou à en vicier le contenu, cela aura des retombées particulièrement négatives. L’ordre international voire le droit international souffrira de séisme politique , car cet accord est le fruit de douze années de négociations internationales sous l’égide de l’ONU ».

Il a ajouté « l’accord nucléaire 5+1 est une opportunité pour la paix durable et une occasion historique qui dépassent le cadre des relations Iran/USA . En plus de menacer la paix et la stabilité au Moyen-Orient, un retrait américain ouvrira une période d’incertitude qui serait préjudiciable à tout le monde ».

Faisant part des inquiétudes d’Alger des politiques hésitantes et sans issues de Trump, le député algérien a fini par espérer voir tous les acteurs internationaux agir pour sauvegarder les acquis de l’accord ne serait-ce que pour neutraliser les agissements américains qui menacent la paix et la stabilité mondiales, sachant ces acquis empêchent une longue période de guerres, d’instabilités aux conséquences catastrophiques ».

Source: Divers