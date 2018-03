Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé lundi à faire front contre l’Iran, qu’il a qualifié de « principal sponsor » du terrorisme dans le monde, en recevant le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian.

« Nous devons nous dresser contre le terrorisme, contre les terroristes où qu’ils soient, et nous devons combattre les régimes qui parrainent le terrorisme où qu’ils soient », a-t-il déclaré au début de leur entretien à Jérusalem.

« Le principal régime parrainant le terrorisme dans le monde, dans la région et au-delà c’est l’Iran », a-t-il ajouté. « Nous devons faire reculer son agression, qui est vaste. Nous devons nous assurer que l’Iran n’accède pas à l’arme nucléaire », a martelé M. Netanyahu.

Le Premier ministre israélien a également exprimé sa solidarité avec la France, où un jihadiste a tué quatre personnes vendredi dans des attaques revendiquées par l’organisation Etat islamique.

« Nous pleurons avec vous la perte de vies françaises innocentes et d’un vrai héros, un héros de l’humanité, et pas seulement d’un héros de la France », a-t-il dit, en référence au lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui avait pris la place d’un otage et a été tué par l’assaillant.

Jean-Yves Le Drian a souligné le combat commun de la France et d' »Israël » contre le terrorisme. Il a aussi salué les saisons culturelles croisées à venir, qui vont se traduire par près de 200 manifestations dans les deux pays en 2018.

« C’est le signe d’une profonde amitié, d’une volonté d’action en commun. C’est le signe aussi que nos combats fondamentaux sont les mêmes, à la fois contre le terrorisme, contre l’antisémitisme et pour la sécurité de la région », a noté le ministre français, qui a dénoncé aussi « l’hégémonisme » de l’Iran et les dérives potentielles de son programme balistique.

Le Premier ministre français Edouard Philippe viendra fin mai en « Israël » pour lancer ces saisons croisées et le président Emmanuel Macron d’ici à fin 2018, a dit M. Le Drian.

