Pour la première fois dans l’histoire de l’Arabie saoudite, le wahhabisme fait l’objet de discussions et de remise en question par les plus hautes autorités du pays: le prince héritier Mohammed ben Salman.

Dans une interview avec le journal Washington Post, MBS tente de justifier la propagation par le royaume du wahhabisme dans le monde par la guerre froide, à l’époque où l’Occident a demandé à Riyad de faire face à l’Union soviétique et au communisme.

Contrairement à sa déclaration à la revue Foreign Affairs , dans laquelle MBS s’est dit étonné du lien établi entre le wahhabisme et le terrorisme, allant jusqu’à accuser les Américains de l’existence d’un profond malentendu envers cette question; il estime aujourd’hui que le wahhabisme est une erreur du passé qui ne doit plus perdurer.

Dans ces derniers propos, MBS a tenté de faire le point du contexte de l’année 1979 , estimant que les événements de l’époque ont conduit vers l’extrémisme. En fait, il a exprimé une série de fausses analyses historiques dans une tentative désesperée de trouver une porte de sortie à son programme de transformation sociale et culturelle de son pays, aussi pour innocenter son milieu de toute accusation extremiste de la part de la nouvelle administration américaine qui rejette l’extrémisme islamique sous toutes ses formes.

Force est de constater, qu’à chaque entretien, MBS ignore la longue histoire du wahhabisme en Arabie, arguant que toutes les idées takfiristes, enseignées par toutes les écoles du Royaume, sont liées à la politique à ses circonstances et ses intérêts. Sachant que ce genre d’arguements ne concordent pas aux sources historiques officielles des pays de l’Arabie Saoudite, encore moins aux méthodes d’enseignement d’al Qaida et de Daesh.Ainsi, MBS a déclaré que « les gouvernements saoudiens successifs se sont écartés du droit chemin », et donc, il promet de « ramener les choses à la normale ».

MBS a affirmé au quotiden américain que « les racines de l’investissement saoudien dans les écoles et les mosquées remontent à la guerre froide, quand les alliés saoudiens ont exigé de Ryiad d’utiliser leurs ressources pour empêcher l’Union soviétique de gagner de l’influence dans les pays islamiques ».

Il est vrai que MBS a ignoré le fait que la doctrine wahhabite est la doctrine officielle de son pays, il a ignoré sa position historique dans le régime. Toutefois, il a reconnu que la relation du wahhabisme avec les États-Unis est une arme stratégique que le régime saoudien brandit face à l' »ennemi »à la demande de Washington, le cas échéant. Autrement dit, la prédication wahhabite n’est plus soutenue comme c’était le cas auparavant, pour répandre ses enseignements dans le monde, elle n’est plus considrée sous le régne de MBS comme la doctrine officielle du pays.

MBS distingue entre l’extrémisme externe et l’extrémisme interne

Il n’est pas claire si les mesures prises par le royaume pour rassurer l’Occident et son déni de paternité légitime du terrorisme toucheront le reste des activités saoudiennes dans la propagation du wahhabisme en Asie, en Afrique et le reste du monde, sachant que le coût de cette propagation s’est élevé à 87 milliards de dollars en seulement deux décennies.

Cela dit, MBS a souligné qu’ « aujourd’hui le financement du wahhabisme est couvert , en grande partie par des institutions privées- dont leur QG se trouvent dans le Royaume- et non plus par le gouvernement ».

Au niveau interne, MBS estime que la doctrine wahhabite, enseignée dans les programmes scolaires et les institutions religieuses officielles, est illégale, soulignant qu' »elle est le fruit de la pensée des Frères musulmans qui s’est infiltrée dans les programmes éducatifs saoudiens.

A la question, à qui la faute: aux Frères Musulmans ? au Wahhabisme? Ou à une troisième source? MBS n’apporte pas de réponse. Ce qui est important pour le prince héritier, c’est que l’Occident soit convaincu que son régime évolue conformément aux indications américaines quelle que soit leur orientation. Ainsi, ses réponses sur la question de l’extrémisme changent selon un discours dirigé vers l’intérieur ou vers l’extérieur. Un signe qui prouve que MBS évite d’embarrasser l’établishement wahhabite, justifiant ses plans de changer les programmes éducatifs par la menace des Frères, tout en reconnaissant les effets néfastes de l’exportation du wahhabisme à l’étranger.

Reste que la question qui se pose : quelle sera la réaction de l’establishment wahhabite et celle du public, en dépit de toutes les mesures repressives du jeune prince, sachant que cette fois, c’est le wahhabisme qui est directement visé.

En effet, dans le passé, l’aile religieuse coexistait avec les médias et les projets sociaux de l’aile politique. Aujourd’hui, l’ère de MBS consacre, pour la première fois, des mesures qui ont visé directement les bastions d’al-Cheikh et leurs dernières citadelles dans la structure de l’ Arabie Saoudite. Et donc, cette coexistence d’autant entre les ailes ne peut perdurer dans l’avenir.

Enfin, les chances pour que MBS puisse aller plus loin dans la question wahhabite sont faibles, surtout après la séparation entre l’extrémisme externe, reconnu comme faisant partie du wahhabisme, et l’extrémisme interne, issue de la pensée des Frères. Jusqu’à ce que cela devienne clair, Riyad reste l’investigateur de milliers de centres, de livres et de prédicateurs adhérant à la pensée d’Ibn Abdel Wahab et de son école.

Source: traduit du site al-Akhbar