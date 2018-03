« Les États-Unis, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis concoctent un plan conjoint de sabotage en Irak », a réaffirmé un analyste irakien.

Dans un article rédigé pour le site d’information libanais d’al-Ahed et republié par les médias irakiens, Adel al-Jubouri a réaffirmé que les États-Unis, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis organisaient un plan de sabotage à l’approche des élections législatives en Irak.

« Ayant accumulé de nombreux échecs consécutifs, Washington, Riyad et Abou Dhabi se sont décidés à lancer une campagne d’intoxication contre les Unités de mobilisation populaire (Hachd al-Chaabi) sur les plans médiatique et politique dans l’objectif d’affaiblir, voire d’éliminer le front de la Résistance. Parmi les éléments ayant poussé l’alliance USA-Arabie saoudite-Émirats à penser à un nouveau plan, on peut faire allusion à l’échec du groupe terroriste Daech, l’impasse de toutes les initiatives régionales et internationales destinées à tracer une nouvelle feuille de route politique en Syrie qui puisse garantir les intérêts des États-Unis et d’Israël, et la déconfiture subie par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis au Yémen, après trois ans d’une guerre dont le coût a été faramineux et qui n’a même réalisé un seul des objectifs de la coalition saoudienne », a écrit Adel al-Jubouri, analyste irakien.

« Les États-Unis, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont récemment commencé à attaquer sur les plans politique et médiatique les Hachd al-Chaabi, en recourant à la même rhétorique. Et cela afin de suggérer que les Hachd auraient été formées par l’Iran et qu’elles suivraient donc les ordres de la République islamique d’Iran. Cependant, cette campagne d’intoxication est loin de faire oublier la vraie raison de la formation des Unités de mobilisation populaire, qui ont été mises sur pied après l’occupation de villes irakiennes par Daech en 2014 et suite à une fatwa de l’éminent dignitaire religieux chiite, l’Ayatollah Sayed Ali Sistani. Dans le même temps, personne n’est en mesure de nier l’influence majeure qu’a eue le soutien apporté par la République islamique d’Iran aux Hachd al-Chaabi et à toutes les forces armées irakiennes dans la victoire contre les terroristes de Daech. Il est à rappeler que ce soutien s’inscrivait toujours dans le cadre d’une parfaite coordination avec le gouvernement irakien. »

Adel al-Jubouri a prévu que les attaques organisées et préméditées contre les Hachd al-Chaabi se multiplieraient, d’une manière ou d’une autre, à l’approche des élections législatives où seront en lice des figures des Hachd.

L’analyste irakien a conclu que Washington, Riyad et Abou Dhabi cherchaient des moyens et des éléments, à l’intérieur de l’Irak, pour les aider à concrétiser leurs plans néfastes dans l’Irak de l’après-Daech.

Source: PressTV