Le chef du haut comité révolutionnaire, Mohammad Ali al-Houthi, a promis de nouvelles surprises lors de la 4ème année d’agressions militaires contre le Yémen. Il a conseillé le prince héritier saoudien et les pays de la coalition de réviser leurs comptes. « Les 3 années qui se sont écoulées constituent un message de résistance suffisant », a-t-il encore dit lors d’une interview avec la chaine libanaise AlMayadeen.

Il a en outre regretté que les parties locales pro-saoudiennes soient enfermées dans des hôtels à Ryad et incapables de présenter quelque chose pour le Yémen.

Aramco de nouveau frappé

Sur le terrain, les unités balistiques de l’armée et d’Ansarullah ont tiré un nouveau missile balistique Badr-1 sur la compagnie saoudienne d’hydrocarbures Aramco, au moment où la coalition saoudo-US prétendait avoir bombardé jeudi les batteries de missiles yéménites à Sadaa (nord).

Le tir a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, à peine quelques heures après une campagne de bombardement barbare menée par les avions de la coalition saoudo-US contre Sadaa, Hodeida et Amram dans le nord du Yémen.

Riyad a comme d’habitude prétendu avoir intercepté le missile en question, ce qui reste à confirmer, vu les déboires consécutifs des batteries de missiles Patriot face aux missiles yéménites.

L’unité balistique des forces yéménites avait également lancé un missile Badr-1 contre Aramco, le 22 mars 2018.

Plusieurs saoudiens et soudanais tués

Par ailleurs, les soldats saoudiens et leurs mercenaires, notamment les Soudanais, ont subi un revers cuisant dans le désert de Midi et la région d’Olab.

Une source militaire citée par la chaine AlMasirah a affirmé que les forces yéménites ont repoussé plusieurs offensives de la coalition et de ses mercenaires au nord de Midi, faisant état d’un grand nombre de tués et de blessés dans leurs rangs. Un char de la coalition a en outre été endommagé et 4 véhicules détruits.

La situation n’est pas meilleure à Jizane et Najrane. 8 soldats saoudiens ont été visés par des snipers yéménites à Jizane et un 9ème liquidé à Najrane, a affirmé une source militaire.

Entre-temps, le média de guerre des forces yéménites a publié une nouvelle vidéo montrant la restitution, par les soldats de l’armée et d’Ansarullah, des chaines montagneuses d’AlBayyad à Nehm.

Massacres à Saada

S’agissant des massacres de la coalition, 8 civils dont 4 femmes sont tombés en martyre jeudi soir suite à des bombardements saoudiens visant la ville de Saada. L’aviation de la coalition saoudo-US a également mené 14 raids contre différentes régions de cette ville, durant ces dernières 24 heures.

Source: Médias