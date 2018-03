Le porte-parole de la diplomatie iranienne a démenti jeudi soir les propos du ministre français des Affaires étrangères, qui a accusé l’Iran d’envoyer des armes au Yémen en disant : « Une telle allégation est un grand mensonge, et sa répétition par certains pays régionaux et transrégionaux ne changera rien dans la volonté de la République islamique d’Iran d’éclairer l’opinion publique mondiale sur l’une des catastrophes humaines les plus horribles et l’un des crimes de guerre les plus épouvantables de l’histoire contemporaine et sur l’oppression des personnes sans défense de ce pays. »

« Il est normal que les pays qui vendent des armes à l’Arabie saoudite considèrent comme de l’autodéfense les attaques quotidiennes des avions de combat saoudiens contre les populations yéménites opprimées et sans défense, car la guerre au Yémen, le massacre de son peuple et la destruction de ses infrastructures apportent d’énormes profits aux économies des pays exportateurs d’armes. Les habitants de ces pays doivent savoir que leurs gouvernements, en équipant l’Arabie saoudite des armements les plus sophistiqués pour attaquer le Yémen, ont aidé à engendrer la pire catastrophe humaine de l’histoire contemporaine », a ajouté Bahram Qassemi.

Il a également conseillé à certains politiciens français de se référer aux enseignements de nombreux penseurs et intellectuels français concernant l’humanité, l’égalité et les droits des hommes de toute couleur, race ou nationalité et refuser de vendre des armes aux agresseurs.

« Armer l’agresseur, détourner l’attention de l’opinion publique et accuser les autres pays ne mènera nulle part et, en dernier ressort, la conscience éveillée du monde entier sera seul juge », a-t-il conclu.

De retour d’ « Israël », le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a accusé l’Iran « d’avoir fourni aux Houthis » les missiles qui ont frappé la ville de Riyad le 25 mars.

Source: Avec PressTV