Le Hezbollah a rendu hommage aux manifestations palestiniennes montres qui ont eu lieu dans la bande de Gaza et Cisjordanie occupée le vendredi 30 Mars pour commémorer la Journée de la Terre, et entamer la Marche du retour.

Voici ci-dessous le texte de son communiqué

(( Le peuple palestinien résistant a présenté vendredi à Gaza les plus belles images de sacrifice, attestant par le sang de ses martyrs, ses poings levés et sa voix retentissante, son droit inchangé à une Palestine libérée qui rassemble tout son peuple, celui de l’intérieur, et celui à l’étranger et dans la diaspora.

Les incidents qui ont eu lieu aujourd’hui confirment que la cause palestinienne est toujours vivante et que le peuple palestinien résistant est toujours prêt à consentir les sacrifices pour libérer ses terres et sa patrie.

La marche du Grand retour marquée cette année par une participation massive a déçu les ennemis du peuple palestinien, les traîtres et les conspirateurs contre sa cause. C’est une riposte fulgurante au soi-disant “deal du siècle” qui montre l’attachement des Palestiniens à leurs droits historiques et nationaux, et leur refus d’y renoncer quels que soient les sacrifices.

Nous, au Hezbollah, saluons les Palestiniens à l’occasion de la Journée de la Terre. Le Hezbollah présente ses sincères condoléances pour les martyrs héros et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Nous confirmons notre soutien absolu à leur lutte contre l’occupation jusqu’à la victoire totale. Nous appelons tous les libres du monde, et notamment nos peuples arabes et islamiques à assumer leurs responsabilités en soutenant le peuple palestinien et en fournissant tout le soutien possible dans sa lutte pour libérer ses terres et récupérer les lieux sacrés.))

Avec Al-Ahed News