Une guerre saoudienne contre l’Iran, c’est ce que souhaitent depuis bien longtemps les puissances occidentales: plonger le Moyen-Orient, via une telle guerre, dans d’interminables combats, propres à embraser tout le monde musulman.

Trop remonté depuis sa visite à Washington, le prince héritier Ben Salmane ne sait sans doute pas ce qu’est réellement une guerre. Le porte-parole de la diplomatie iranienne le lui rappelle.

Bahram Qassemi s’est référé, le vendredi 30 mars, aux récents propos tenus par le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane.

« Ce jeune d’une étonnante immaturité et qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, ignore ce que c’est la guerre ou alors il n’a jamais lu de sa vie un livre d’histoire. Pire, il semble n’avoir jamais été conseillé par ses aînés, ceux qui sont plus expérimentées et plus sages dans la cour des Al-Saoud. S’il avait lu l’histoire, il aurait su alors comment celui qui se croyait etre le maître du monde arabe, alors qu’il était soutenu par l’Orient et l’Occident, a fini par capituler face à la grandeur et le courage du peuple iranien », a déclaré M. Qassemi en allusion à l’ex-dictateur irakien Saddam Hussein qui a imposé une guerre dévastatrice de huit ans aux peuples irakien et iranien, rien que pour s’assurer le soutien de l’Occident; un soutien qui n’a d’ailleurs pas duré.

M. Qassemi a même conseillé à Ben Salmane de faire la lecture d’un vers du grand poète iranien Saadi (XIIIe siècle): « La fourmi ira à sa perte si elle cherche à batailler le grand aigle »

Dans une interview exclusive, accordée vendredi au quotidien américain The Wall Street Journal, Mohammed ben Salmane n’a pas écarté une possible confrontation militaire avec l’Iran d’ici dix ou quinze ans.

En visite aux États-Unis, Ben Salmane a exhorté la communauté internationale à isoler l’Iran.

Les observateurs n’ont pas pris les propos de Ben Salmane au sérieux, surtout qu’il a empêtré son pays dans une guerre contre le pays le plus pauvre de la planète sans arriver à lui mettre un terme.

Source: Press TV